В Новосибирске второй труп за пять дней обнаружили на стройке ледовой арены

Второй за неделю труп мужчины нашли на стройке ЛДС в Новосибирске. Мертвого человека на этот раз обнаружили в бытовке в воскресенье.
Рабочие пришли утром 24 октября на смену и увидели тело в одном из строительных вагончиков.
Труп обнаружен на стройплощадке новой ледовой арены в Новосибирске утром 24 октября. На этот раз тело лежало в бытовке, несколькими днями ранее труп также нашли в траншее.
Как рассказали очевидцы, покойник лежал в бытовке, где живут рабочие. На место происшествия вызвали скорую помощь. Причины смерти предстоит установить следствию.
Ранее труп мужчины на той же строительной площадке нашли 21 октября, сообщал "Курьер.Среда". Проникший на стройку упал в ров, зацепившись при падении ногой за арматуру. Следственный комитет начал проверку по факту трагедии. Предполагают, что это был несчастный случай.
Ледовая арена строится в Новосибирске к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года.