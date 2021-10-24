В Новосибирске возмутительной назвали выставку о падении Берлинской стены, где СССР представлен диктатором

Несколько дней назад в Новосибирске у кинотеатра «Победа» появились стенды, которые возвращали зрителей к истории падения Берлинской стены. На выставке в негативном свете отражена политика СССР по отношению к Германии после войны. Стенд с подписью «облик диктатуры» под советским танком возмутил жителей Новосибирска. Они не согласны с подобной трактовкой исторических событий.
Выставка была организована консульством Германии в Новосибирске и Немецким федеральным фондом исследования диктатуры при содействии немецких газет Die Welt и Bild.
Заместитель председателя Заксобрания региона Андрей Панферов раскритиковал тематику выставленных стендов, он отметил, что власти Новосибирска могли бы более внимательно относится к тому, что размещается на улицах города. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова написала в соцсетях, что порядок проведения выставок на территории кинотеатра никак не регламентирован.
- К сожалению, одна из выставок вызвала нарекания общественности и сразу была демонтирована руководством "Победы", так как выставка не получала никаких согласований с органами муниципальной власти Новосибирска, - пояснила Терешкова в Facebook и добавила, что впредь руководство Центра Победа будет согласовывать с городом все выставки и мероприятия, которые планирует проводить на территории.