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В Новосибирске возмутительной назвали выставку о падении Берлинской стены, где СССР представлен диктатором

7:36:5610/24/2021
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Глава департамента культуры мэрии Новосибирска Анна Терешкова дала комментарий по поводу скандальной выставки устроенной консульством Германии у кинотеатра «Победа».

Подписи под фото на выставке в Новосибирске возмутили горожан. Фото: ИА Красная весна

Несколько дней назад в Новосибирске у кинотеатра «Победа» появились стенды, которые возвращали зрителей к истории падения Берлинской стены. На выставке в негативном свете отражена политика СССР по отношению к Германии после войны. Стенд с подписью «облик диктатуры» под советским танком возмутил жителей Новосибирска. Они не согласны с подобной трактовкой исторических событий.

Выставка была организована консульством Германии в Новосибирске и Немецким федеральным фондом исследования диктатуры при содействии немецких газет Die Welt и Bild.

Заместитель председателя Заксобрания региона Андрей Панферов раскритиковал тематику выставленных стендов, он отметил, что власти Новосибирска могли бы более внимательно относится к тому, что размещается на улицах города. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова написала в соцсетях, что порядок проведения выставок на территории кинотеатра никак не регламентирован.

- К сожалению, одна из выставок вызвала нарекания общественности и сразу была демонтирована руководством "Победы", так как выставка не получала никаких согласований с органами муниципальной власти Новосибирска, - пояснила Терешкова в Facebook и добавила, что впредь руководство Центра Победа будет согласовывать с городом все выставки и мероприятия, которые планирует проводить на территории.

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немецкая выставкатрактовка историивозмущение горожанАндрей ПанферовАнна Терешкова
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