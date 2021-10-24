Клаудия Шиффер рассказала о своей жизни супермодели в 90-е

В 1987 году Клаудия Шиффер танцевала с друзьями семьи в ночном клубе в ее родном городе в Дюссельдорфе, Германия, когда агент подошел к 17-летней девушке с предложением стать моделью. Несколько месяцев спустя, с пробными снимками в руках, она отправилась в Париж, в захватывающий гламурный мир моды. Свою первую кавер-версию для французского ELLE она сняла в 1989 году.
«Это был экстраординарный период», - сказала Шиффер The Post о том, что она была одной из лучших супермоделей в мире. «Произошло невероятное слияние моды, музыки, искусства и развлечений, что сделало эту эпоху динамичной и захватывающей. Невозможное стало возможным», пишет nypost.com
Шиффер приобрела международную известность в 1990-х годах, появившись в серии сексуальных и игривых рекламных роликов джинсов Guess, снятых ее подругой Эллен фон Унверт.
«Я помню, как летала по США в каждый крупный город для подписания контрактов в универмагах, - вспоминала Шиффер о своем первом туре по кампании парфюмерии Guess в 1990 году с глазами, похожими на изголовье, я была в лифте, когда вошел человек и спросил: «Вы девушка Guess?» Тогда я знала, что моя жизнь изменилась навсегда».
Теперь Шиффер поделилась некоторыми из своих самых известных съемок - плюс закулисные эпизоды - на новой выставке в музее Кунстпаласт в Дюссельдорфе. «Очаровывать! Модная фотография 1990-х»до 9 января 2022 года - это кураторский дебют модели, в котором представлены сотни фотографий, иллюстрирующих пьянящую сцену моды 1990-х глазами Шиффер. Книга, основанная на выставке, отредактированная Шиффером, также называемая «Captivate!» будет доступен в США 25 января 2022 года.
«Потребовалось много терпения - я имею в виду, что на выбор были буквально тысячи изображений», - сказал Шиффер. «Что сделало это? Что не сделало? Я всегда спрашивал себя: «Это типично 90-е?»
«1990-е были переломным периодом, перевернувшим идеалы красоты и моды», - добавила она. «Произошел огромный сдвиг в моде, отошедший от гламурного перфекционизма 1980-х годов к натурализму и минимализму. Было больше свободы и индивидуального самовыражения. Я хотела «Очаровывать!» запечатлеть это».
Здесь Шиффер рассказывает истории, стоящие за некоторыми из этих увлекательных изображений.
«Я встретила Эллен в Париже, в возрасте 17 лет. Мы обе только начинали и жили, как дом в огне, просто возились рядом с Центром Помпиду, пока я носила свою собственную одежду. Вскоре после этого команда Guess увидела фотографии и потребовала, чтобы мы участвовали в рекламной кампании 1989 года.
Мы снимали фото с велосипеда в Пизе, Италия, в один прекрасный летний день. Эллен действительно поощряла меня двигаться и свободно выражать себя, а не принимать позу. Все было очень спонтанно, и я обнаружила, что балансирую босиком на задней части велосипеда, еду по улицам в черном купальнике, как будто на дальний пляж.
Это лучшие снимки: вы можете быть настолько глупым и непослушным, насколько хотите, потому что есть доверие».
«Дизайнер Chanel Карл Лагерфельд вошел в мою жизнь, когда мне было всего 18 лет. Он увидел мою первую обложку британского Vogu и попросил меня увидеться. Я вошел в его студию на Rue Cambon в Париже, полный нервов, но через несколько часов меня готовили к его новой коллекции. Мы говорили по-немецки, и никто из окружающих не понимал, что он любил. Возникло немедленное чувство соучастия, и мне понравился его острый юмор.
На следующий день я ехала с командой в Довиль, чтобы снимать свою первую рекламную кампанию Chanel. Я помню, как нас сблизил тот факт, что мы были единственными людьми, полными энергии в 3 часа ночи.
Пляжный курорт - часть истории Коко Шанель, поэтому было особенным надеть ее фирменный канотье, легкий крой и позировать перед «папарацци».
Лагерфельд любил свою работу. Он часто говорил, что ему снились коллекции, и он просыпался, чтобы рисовать посреди ночи. Как фотограф, он был плодовитым и преуспел в модной портретной съемке. Он был невероятно щедрым, когда делал фотографии, делился своими знаниями и его энтузиазм был заразительным. Что примечательно, так это то, что он всегда был открыт для моего вклада.
Карл так много научил меня моде, культуре, фотографии, и он также посоветовал мне оставаться верным себе и доверять своим инстинктам - эти мудрые слова остаются со мной. То, чем Уорхол был для искусства, он был для моды».
«Это был энергичный классический момент Versace 1990-х. Мы пошли прямо с подиума на съемки для итальянского Vogue в палаццо Versace и на вечеринку вместе в одинаковых платьях цвета морской волны.
Групповые композиции сложны, и нужно научить всех работать вместе. Мишель Конт сделал его спонтанным, но в течение многих часов было внесено множество изменений, прежде чем он пришел к идеальному кадру. Мы снимали это сразу после показа Versace, и с момента перехода по взлетно-посадочной полосе до конца съемок был такой адреналин, и это чувство эйфории не покидало нас на протяжении всей съемки.
«Работать с Джанни, Донателлой и семьей Версаче было мечтой. Все они были так приветливы, а у Джанни было такое большое сердце и столько тепла. Он превратил свою взлетно-посадочную полосу в живое шоу с хореографией, великолепными световыми эффектами и театральной постановкой. Я помню, как во время одного из его шоу шел на трек Prince только для того, чтобы увидеть самого Принца, сидящего в первом ряду. Атмосфера была наэлектризованной».
«Это групповое изображение по часовой стрелке сверху слева Хелены Кристенсен, Стефани Сеймур, Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл и меня является типичным примером 1990-х. Это было с обложки американского журнала Vogue, сделанной фотографом Хербом Риттсом, который был мастером в запечатлении естественных моментов и духа товарищества между всеми нами.
Я вспоминаю, как мы с Хеленой Кристенсен обсуждали на съемочной площадке разные виды солодки. Дания делает все самое лучшее и свежее, и я помню, как просила ее принести мне в следующий раз, когда она вернется домой».
«Эта кампания Versace, сфотографированная Ричардом Аведоном, является культовой по красоте, динамичности и гламуру 1990-х годов. Он олицетворяет веселье и артистизм эпохи супермоделей. На съемочной площадке Аведон пригласил хореографа, который научил бы нас двигаться. Его практика также заключалась в том, чтобы стрелять рядом с зеркалом, повернутым к вам, чтобы вы могли видеть себя так, как он. Таким образом, вы действительно могли сотрудничать в создании кадра, получая хорошее представление о том, что работает, а что нет, и что вы можете изменить, чтобы сделать его лучше».
«Очаровывать! Фотография моды 90-х »под редакцией Клаудии Шиффер издается Prestel в твердом переплете и доступна с 25 января 2022 года по цене 69,95 доллара. Выставка, которую курирует Клаудиа Шиффер, будет проходить в Kunstpalast Düsseldorf до 9 января 2022 года.