«Слушаю вас!»: Как отключить прослушку на телефоне и умной колонке?

Если вы когда-нибудь думали, что кто-то тайно подслушивает вас, вы правы.
Смартфоны и другие устройства могут слышать и записывать то, что вы говорите, что доказал популярный сейчас TikTok, который показал тысячи аудиофайлов, записанных на женские динамики Echo и Dot и сохраненных во внутренних папках ее учетной записи Amazon, пишет nypost.com.
«Мне не совсем комфортно все, что у них есть», - сказал пользователь TikTok, который получил доступ к файлам после того, как запросил их у Amazon.
Согласно новому исследованию Северо-Восточного университета, умные колонки, такие как устройства Google Home или Amazon Echos, могут случайно активироваться 19 раз в день и записывать 43 секунды звука при каждой активации.
Это связано с тем, что устройства пытаются обнаружить «пробуждающие» слова, такие как «Привет, Siri» или «Алекса», даже когда они кажутся выключенными или спящими. Эти голосовые подсказки являются компонентом того, что делает технологию удобной в использовании, но, как и любая другая технология, она не идеальна.
«Эти технологии находятся на разных стадиях разработки», - предупредила эксперт по искусственному интеллекту Лиз О'Салливан, генеральный директор Parity, платформы для обеспечения соответствия и управления ИИ.
Она лично не использует умные домашние устройства, но те, кто это делает, могут предпринять простые шаги для защиты своей конфиденциальности. Вот что нужно делать на различных гаджетах.
Смартфоны.
Проверьте, какие приложения имеют доступ к микрофону вашего iPhone, выбрав «Настройки», затем «Конфиденциальность», затем «Микрофон». Вы также можете отключить Siri в «Настройках»: перейдите в «Siri и поиск» (или «Siri» на вкладке «Общие» на iPhone под управлением iOS 10 и более ранних версий), снимите флажок «Слушать« Привет, Siri », »Снимите флажки« Нажмите Home для Siri »и« Разрешить Siri при блокировке ». Вместо этого выберите «Отключить Siri».
Для пользователей Android: вы можете остановить голосового помощника Google, зайдя в «Настройки», нажав «Google» и перейдя на вкладку «Поиск» в разделе «Услуги». Чтобы прослушать записи Google, войдите на страницу «Мои действия», отфильтруйте по «Дате и продукту», выберите «Голос и аудио» и просмотрите записи.
Amazon Echo.
На каждом устройстве Echo есть возможность отключить микрофон, улавливающий звук.
Кнопка имеет микрофон или круг с линией , проходящей через него , и расположен на верхней части динамика. Чтобы выключить его, нажмите кнопку; он станет красным и не дает устройству прослушивать голосовые сигналы и случайно просыпаться, не позволяя ему записывать пользователя до тех пор, пока оно не будет снова включено.
Чтобы получать данные, которые Amazon собирает у вас дома, вы можете запросить данные с их сайта и отправить их вам по электронной почте. Вы можете удалить голосовые записи, сохраненные на устройствах, войдя в свою учетную запись, выбрав «Управление контентом и устройствами» в разделе «Моя учетная запись» и выбрав отдельное устройство.
Google Ассистент.
Чтобы просмотреть и удалить записи голоса, посетите приложение Google Home, коснитесь значка учетной записи в правом верхнем углу, выберите «Мои действия» и выберите, какие записи вы хотите удалить.
У Google также есть возможность удалять записи между определенными датами, щелкнув три точки справа и используя появившееся раскрывающееся меню. В разделе «Мои действия» также есть функция «автоудаление», которую пользователи могут активировать.
Если вы вообще не хотите, чтобы записи сохранялись, на устройствах Google есть функция «Гостевой режим помощника», которая не сохраняет звук.
Не все в этой области считают эти проблемы конфиденциальности серьезной проблемой. Профессор Насир Мемон, председатель инженерной школы Тандон Нью-Йоркского университета, отметил, что эти компании не хранят информацию злонамеренно - они делают это для контроля качества и лучшей оптимизации технологии для пользователей.
«Я понимаю беспокойство, - сказал он. «Но что ты умеешь делать, правда? Вы ищете систему, которая подчиняется вашим голосовым командам, и она должна каким-то образом срабатывать».