На мировой арене в настоящее время сформировалась «самая опасная версия» президента России. К этому привело нежелание понять логику действий Владимира Путина на западе и истерию, последовавшую за этим. Об этом заявили в CNN.
В агентстве цитируют бывшего командующего Силами обороны Эстонии, маршала Рихо Терраса, он сравнивает российского лидера с «уличным бойцом».
- Каждый раз, когда появляется возможность, он ею воспользуется. Запад пытается кататься на коньках, а Путин играет в хоккей, — отметил эстонский политик.
Уверенность в своих силах глава российского государства почувствовал давно, а продемонстрировал во время газового кризиса в Европе. На Западе понимают, что их энергетические проблемы стали одним из мощнейших оружий, которыми пользуется президент Путин.
- Кремль, по всей видимости, больше не ищет одобрения Запада, который допустил рост агрессивности Москвы, не сумев повлиять на нее, — отметил старший продюсер CNN Люк Макги.
В свою очередь в России отмечают, что Европе необходимо переосмыслить свое отношение к России и отказаться от вмешательства в ее дела, потому что их провальная политика в Ливии, Сирии и Афганистане говорит о правильности российского подхода.
- Десять лет назад этот аргумент был более оборонительным, поскольку Кремль хотел защитить себя от критики со стороны западных правительств или НПО, — заявил Олег Игнатов старший аналитик некоммерческой организации «Международная кризисная группа» в России.
Ранее британское издание назвало совместные учения России и Белоруссии вызовом для стран Европы. В НАТО опасаются, что следующие учения могут пройти на территории Белоруссии, являющейся "квазибуферной зоной" между Россией и Европой.