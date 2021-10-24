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В CNN назвали Путина «самой опасной версией» президента России

7:03:5510/24/2021
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На Западе понимают, что российский лидер перестал считаться с ними и искать одобрения своих действий. Уверенность в своих силах он продемонстрировал во время газового кризиса.

Владимир Путин не будет искать одобрения Запада. Фото: Кремлин.ру.

На мировой арене в настоящее время сформировалась «самая опасная версия» президента России. К этому привело нежелание понять логику действий Владимира Путина на западе и истерию, последовавшую за этим. Об этом заявили в CNN.

В агентстве цитируют бывшего командующего Силами обороны Эстонии, маршала Рихо Терраса, он сравнивает российского лидера с «уличным бойцом».

- Каждый раз, когда появляется возможность, он ею воспользуется. Запад пытается кататься на коньках, а Путин играет в хоккей, — отметил эстонский политик.

Уверенность в своих силах глава российского государства почувствовал давно, а продемонстрировал во время газового кризиса в Европе. На Западе понимают, что их энергетические проблемы стали одним из мощнейших оружий, которыми пользуется президент Путин.

- Кремль, по всей видимости, больше не ищет одобрения Запада, который допустил рост агрессивности Москвы, не сумев повлиять на нее, — отметил старший продюсер CNN Люк Макги.

В свою очередь в России отмечают, что Европе необходимо переосмыслить свое отношение к России и отказаться от вмешательства в ее дела, потому что их провальная политика в Ливии, Сирии и Афганистане говорит о правильности российского подхода.

- Десять лет назад этот аргумент был более оборонительным, поскольку Кремль хотел защитить себя от критики со стороны западных правительств или НПО, — заявил Олег Игнатов старший аналитик некоммерческой организации «Международная кризисная группа» в России.

Ранее британское издание назвало совместные учения России и Белоруссии вызовом для стран Европы. В НАТО опасаются, что следующие учения могут пройти на территории Белоруссии, являющейся "квазибуферной зоной" между Россией и Европой.

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