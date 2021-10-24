Ученые научились лечить мужское бесплодие при помощи макак

Американские ученые приблизились к решению проблемы мужского бесплодия. Они создали функциональные сперматозоиды из стволовых клеток макак-резус. Об этом пишет Daily Star.
Исследователи смогли создать эмбриональные клетки в чашке для производства незрелых сперматозоидов. Ученые из университета Джорджии подтвердили, что смогли оплодотворить яйцеклетку самки макаки-резус, что вселяет надежду людям в будущем. Именно на базе данного исследования можно будет разрабатывать методы лечение мужского бесплодия.
Если ранее эксперименты проводили в использованием стволовых клеток мышей, то сейчас уровень приблизился к тому, чтобы начинать использовать данные для людей.
Дело в том, что макаки-резус более близки к репродуктивной системе человека, поэтому авторы исследования добавляют, что эти обезьяны являются «идеальной и необходимой моделью для изучения методов лечения мужского бесплодия на основе стволовых клеток».
Оплодотворение яйцеклетки прошло удачно, теперь на очереди эксперимент с подсаживанием эмбриона для суррогатной самки макаки-резус. После окончания исследования станет понятно, сможет ли эмбрион вырасти до здорового ребенка.