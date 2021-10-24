Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
24.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Ученые научились лечить мужское бесплодие при помощи макак

10:18:1810/24/2021
0

Стволовые клетки макак-резус являются источником функциональных сперматозоидов, это может помочь мужчинам иметь детей.

Макака-резус максимально приближена к репродуктивной системе человека. Фото: Pixabay

Американские ученые приблизились к решению проблемы мужского бесплодия. Они создали функциональные сперматозоиды из стволовых клеток макак-резус. Об этом пишет Daily Star.

Исследователи смогли создать эмбриональные клетки в чашке для производства незрелых сперматозоидов. Ученые из университета Джорджии подтвердили, что смогли оплодотворить яйцеклетку самки макаки-резус, что вселяет надежду людям в будущем. Именно на базе данного исследования можно будет разрабатывать методы лечение мужского бесплодия.

Если ранее эксперименты проводили в использованием стволовых клеток мышей, то сейчас уровень приблизился к тому, чтобы начинать использовать данные для людей.

Дело в том, что макаки-резус более близки к репродуктивной системе человека, поэтому авторы исследования добавляют, что эти обезьяны являются «идеальной и необходимой моделью для изучения методов лечения мужского бесплодия на основе стволовых клеток».

Оплодотворение яйцеклетки прошло удачно, теперь на очереди эксперимент с подсаживанием эмбриона для суррогатной самки макаки-резус. После окончания исследования станет понятно, сможет ли эмбрион вырасти до здорового ребенка.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
оплодотворениемужское бесплодиемакака-резус
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Получится?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Ученые научились лечить мужское бесплодие при помощи макак
10:18:18 10/24/2021
Ученые научились лечить мужское бесплодие при помощи макак
БердскВ суде Бердска похитившие человека заявили о давлении со стороны оперативников: Громкий процесс снова затягивается
10:05:23 10/24/2021
В суде Бердска похитившие человека заявили о давлении со стороны оперативников: Громкий процесс снова затягивается
Сильнейшие ожоги от удара током получил 10-летний мальчик: Он залез на трансформаторную будку под Новосибирском
9:52:15 10/24/2021
Сильнейшие ожоги от удара током получил 10-летний мальчик: Он залез на трансформаторную будку под Новосибирском
«Из чемодана торчат человеческие ноги»: Как дети нашли останками расчлененной женщины без головы в Орске, рассказала бабушка
9:26:51 10/24/2021
«Из чемодана торчат человеческие ноги»: Как дети нашли останками расчлененной женщины без головы в Орске, рассказала бабушка
Лучшие даты для соления и закваски капусты на этой неделе с 25 по 31 октября 2021 года: а так же все плохие для засолки капусты дни
9:00:37 10/24/2021
Лучшие даты для соления и закваски капусты на этой неделе с 25 по 31 октября 2021 года: а так же все плохие для засолки капусты дни
В Новосибирской области 42 ребенка с коронавирусом госпитализированы на 24 октября
8:58:32 10/24/2021
В Новосибирской области 42 ребенка с коронавирусом госпитализированы на 24 октября
В Новосибирске после обнаружения второго трупа на стройке ледовой арены СК начал проверку
8:35:42 10/24/2021
В Новосибирске после обнаружения второго трупа на стройке ледовой арены СК начал проверку
Нерабочие дни в России могут продлить: Локдаун затянется минимум на две недели, прогнозирует Исаев
8:20:04 10/24/2021
Нерабочие дни в России могут продлить: Локдаун затянется минимум на две недели, прогнозирует Исаев
БердскВ ЦГБ Бердска рассказали, кому дадут медотвод от прививок против коронавируса по каждой из вакцин
8:10:16 10/24/2021
В ЦГБ Бердска рассказали, кому дадут медотвод от прививок против коронавируса по каждой из вакцин
В Новосибирске возмутительной назвали выставку о падении Берлинской стены, где СССР представлен диктатором
7:36:56 10/24/2021
В Новосибирске возмутительной назвали выставку о падении Берлинской стены, где СССР представлен диктатором