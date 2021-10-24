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24.10
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В Петербурге объявили локдаун: Так город защищается от москвичей

7:24:2610/24/2021
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Покупка билетов на «Сапсаны» в Петербург после объявления локдауна в Москве резко подскочила, а мест в гостиницах северной столицы почти нет. 

Чаще всего пенсионеры-северяне отправляются по льготным билетам в Москву или Петербург
Петербург боится москвичей. Фото: Википедии

Власти Петербурга начали готовиться к жестким ограничениям в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября сразу после того, как мэр Москвы Собянин объявил о введении локдауна. В субботу на сайте администрации северной столицы появилось постановление о введении ограничений, подписанное губернатором Александром Бегловым.

Согласно документу, в Санкт-Петербурге в нерабочие дни будут закрыты:

кафе, бары и рестораны (разрешена работа навынос и доставка);
непродовольственные магазины, кроме аптек и точек продажи «товаров первой необходимости»;
салоны красоты (но не парикмахерские), фитнес-центры, катки и аквапарки;
детские развлекательные центры;
МФЦ;
библиотеки, галереи, кинотеатры, концертные залы и цирки.

Кроме того, отменили массовые мероприятий, разрешили работать только театрам и музеям, куда попасть смогут посетители только по QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе.

Питерские власти пошли на жесткие меры ради снижения  заболеваемости, а также, чтобы избежать наплыва москвичей на ноябрьских праздниках, передает «Фонтанка». По оценке издания,  покупка билетов на «Сапсаны» в Петербург  после объявления локдауна в Москве резко подскочила, а мест в гостиницах почти нет.

С 1 ноября в Петербурге ограничат доступ на «конгрессно-выставочные и спортивные мероприятия» с участием более 40 человек. С 15 ноября QR-код потребуют при входе в бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи и на выставки. С 1 декабря без кода запрещено посещение баров, кафе, непродовольственных магазинов.

Все эти меры могут позволить снять локдаун к новогодним праздникам, надеются власти.

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