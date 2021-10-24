Что сегодня с Михаэлем Шумахером? Новости о состоянии звезды

Михаил Шумахер разбился во время лыжной поездки в Швейцарию в 2013 году и получил черепно-мозговую травму. Есть ли в последнее время новости о здоровье Михаэля Шумахера? Бывший босс Ferrari теперь объяснил, что жена Шумахера Коринна сыграла огромную роль в том, чтобы сохранить ему жизнь.
Михаэль Шумахер остается величайшим гонщиком Формулы-1 за относительно короткую историю этого вида спорта, но достигнутый им рекорд теперь уязвим для испытаний. Льюис Хэмилтон опередил его в 2021 году с чередой новых побед, теперь самых больших за всю историю. Шумахер отказался от спорта как самый уважаемый гонщик с непревзойденным количеством титулов восемь лет назад в 2013 году после того, как получил серьезную травму, пишет express.co.uk.
Бывший руководитель команды Ferrari Жан Тодт, который сейчас является президентом FIA, заявил, что жена Шумахера Коринна помогла ему выжить после аварии.
По словам Тодта, ее желание не дать ему умереть в конечном итоге спасло его от смерти. Он сказал Bild: «Я провел много времени с Коринной с тех пор, как Майкл серьезно пострадал во время катания на лыжах 29 декабря 2013 года. Она замечательная женщина и управляет семьей. Она не ожидала этого. Это произошло внезапно, и у нее не было выбора. Но она делает это очень хорошо. Я доверяю ей, она доверяет мне. Благодаря работе его врачей и сотрудничеству Коринны, которая хотела, чтобы он выжил, он выжил, но с последствиями. И прямо сейчас вы боретесь с последствиями. Мы надеемся, что ситуация будет медленно, но верно улучшаться».
Где сейчас Михаэль Шумахер?
Михаэль Шумахер должен был отпраздновать свой 52-й день рождения 3 января 2021 года, но вместо этого он заперся дома после тяжелой аварии.
В декабре 2013 года, катаясь на лыжах со своей семьей, Шумахер получил серьезную черепно-мозговую травму при спуске по Combe de Saulire возле Мерибеля во французских Альпах со своим сыном Миком.
При переходе внетрассового участка между Piste Chamois и Piste Mauduit он упал и ударился головой о камень. Несмотря на то, что он надел лыжный шлем, он получил серьезные травмы. Шумахер был доставлен в больницу и оставался в коме после драматической аварии, в то время как врачи работали, чтобы спасти чемпиона гонок.
Они медленно вытащили его из бессознательного состояния, что и завершили год спустя, в 2014 году. После этого семья перевезла его домой в Гланд, Швейцария, где он продолжает реабилитацию.
В 2014 году «Телеграф» сообщил, что гонщик «парализован и находится в инвалидном кресле».
Бывший руководитель Ferrari Тодт Шумахера сказал, что гонщик остался сильным. Он сказал Radio Monte-Carlo в 2019 году, что смотрел гонку F1 с пилотом, и он «продолжает бороться». Г-н Тодт сказал: «Я всегда осторожен с такими заявлениями, но это правда. Я видел гонку вместе с Михаэлем Шумахером у него дома в Швейцарии. Майкл находится в лучших руках, и в его доме о нем хорошо заботятся. Он не сдается и продолжает бороться».
Г-н Тодт упомянул, что их отношения не совсем такие, как когда-то, и семья Шумахера продолжает бороться с ним.
Он продолжил: «Его семья так же сильно борется, и, конечно, наша дружба не может быть такой, как когда-то. Просто потому, что больше нет такого же общения, как раньше. Он продолжает бороться. И его семья борется точно так же».
Еще одно оптимистичное сообщение пришло от руководителя Формулы-1 Берни Экклстоуна, который в прошлом месяце сказал, что ожидает, что однажды Майкл сам сможет ответить на вопросы о своем здоровье.
Он сказал: «Его сейчас нет с нами. Но когда ему станет лучше, он ответит на все вопросы. В то время как Шумахер продолжает выздоравливать, только избранным людям разрешено видеться с ним» .
Лука Бадоер, бывший коллега Шумахера по Ferrari, сказал, что только его жена выбирает, кому разрешено посетить.
Он сказал: «Только нескольким людям разрешено посещать Шумахера. Его жена Коринна решает, кому разрешено видеться с ним. Пока Шумахер выздоравливает, победитель Гран-при Италии Шарль Леклерк был провозглашен его преемником на трассе.»
Президент FIA Тодт и директор по автоспорту Формулы-1 Росс Браун сравнили гонщика из Монако с выздоравливающим гоночным героем.
Г-н Леклерк сказал: «Всегда приятно слышать такие вещи. Но мне всего 21 год, я ничего не доказал по сравнению с тем, что есть у Майкла. Так что пока еще слишком далеко, чтобы говорить о тех вещах, над которыми я работаю в своей карьере, пытаясь сделать лучшую карьеру на моей стороне. Но, очевидно, сравнивать с этим, с этими людьми всегда большая честь, но мне это кажется очень далеким».
В своем первом интервью после травмы Шумахера жена Михаэля Коринна поблагодарила легенду Формулы 1 за «все».
Она сказала: «Когда мне было 30, я очень хотела иметь лошадь, и Майкл поехал со мной в Дубай, где я намеревалась купить арабскую лошадь. Он сделал все для меня. Я никогда не забуду, кого я должен благодарить.
«Это был бы мой муж Майкл».
По словам бывшего менеджера Михаэля Шумахера Вилли Вебера, Коринна отклонила просьбы о посещении.
Выступая на специальной передаче RTL, посвященной его первой победе за титул 25 лет назад, он сказал: «Я знаю, что Майкл серьезно пострадал, но, к сожалению, не знаю, каких успехов он добился в реабилитации. Я хотела бы знать, как у него дела, и пожать ему руку или погладить его по лицу. Но, к сожалению, Коринна отвергает это. Она, вероятно, боится, что я сразу же узнаю, что происходит, и расскажу правду».
Коринна Шумахер продолжает принимать большинство решений за свою семью, и последнее слово остается за отцом Михаэля Шумахера Рольфом и их детьми Джиной и Миком по материалам, используемым в предстоящем фильме о них.
По сообщению продюсерской компании B/14, разработка предстоящего фильма, который должен был выйти в прокат в следующем месяце, теперь отложена из-за «обширного материала», включенного в производство.
Представитель B/14 сказал Bild: «Режиссеры и продюсеры хотят дать себе больше времени для завершения фильма из-за очень обширного материала. Новая дата релиза будет объявлена в должное время».