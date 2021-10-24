Нерабочие дни в России могут продлить: Локдаун затянется минимум на две недели, прогнозирует Исаев

В России количество нерабочих дней может быть значительно больше. В настоящее время в стране очень сложная ситуация с коронавирусом, каждая восьмая смерть в мире приходиться именно на РФ. Ситуацию пояснил основатель и генеральный директор НЦ молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
- Правительство объявило каникулы с 30 октября по 7 ноября. Но вероятно, что они будут продлены. Потому что минимальный срок, после которого будет заметен спад, — это минимум две недели. Столько нужно, чтобы переломить тренд, — сказал Андрей Исаев в беседе с ТАСС.
Как рассказала специалист, необходимо нарастить интенсивность вакцинации. Он привел в пример страны Европы, где более 80% граждан уже привились от ковида. В настоящее время вакцинируют детей и подростков.
- Пока мы не придем к такому показателю, уровень заболеваемости останется таким, каким был на этой неделе: каждая восьмая смерть от ковида в мире пришлась на Россию, в то время как в стране живёт только 1/57 часть населения земного шара, — заключил Исаев.
Как ранее писал «Курьер.Среда», в России введены нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября. В это время в регионах могут быть ужесточены ограничения в зависимости от ситуации на местах.
Так в Москве и Московской области вводится локдаун с 28 октября. Закроют все торговые предприятия, развлекательные учреждения и организации по оказанию услуг населению. Также общепит сможет работать только на вынос. В Санкт-Петербурге с 30 октября будет карантин, но его условия станут чуть мягче.