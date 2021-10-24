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Нерабочие дни в России могут продлить: Локдаун затянется минимум на две недели, прогнозирует Исаев

8:20:0410/24/2021
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Как объяснил специалист, для того, чтобы дождаться спада заболеваемости коронавирусом, нужно две недели после всплеска.

Нерабочие дни могут продлить. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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В России количество нерабочих дней может быть значительно больше. В настоящее время в стране очень сложная ситуация с коронавирусом, каждая восьмая смерть в мире приходиться именно на РФ. Ситуацию пояснил основатель и генеральный директор НЦ молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

- Правительство объявило каникулы с 30 октября по 7 ноября. Но вероятно, что они будут продлены. Потому что минимальный срок, после которого будет заметен спад, — это минимум две недели. Столько нужно, чтобы переломить тренд, — сказал Андрей Исаев в беседе с ТАСС.

Как рассказала специалист, необходимо нарастить интенсивность вакцинации. Он привел в пример страны Европы, где более 80% граждан уже привились от ковида. В настоящее время вакцинируют детей и подростков.

- Пока мы не придем к такому показателю, уровень заболеваемости останется таким, каким был на этой неделе: каждая восьмая смерть от ковида в мире пришлась на Россию, в то время как в стране живёт только 1/57 часть населения земного шара, — заключил Исаев.

Как ранее писал «Курьер.Среда», в России введены нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября. В это время в регионах могут быть ужесточены ограничения в зависимости от ситуации на местах.

Так в Москве и Московской области вводится локдаун с 28 октября. Закроют все торговые предприятия, развлекательные учреждения и организации по оказанию услуг населению. Также общепит сможет работать только на вынос. В Санкт-Петербурге с 30 октября будет карантин, но его условия станут чуть мягче.

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