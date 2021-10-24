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Сильнейшие ожоги от удара током получил 10-летний мальчик: Он залез на трансформаторную будку под Новосибирском

9:52:1510/24/2021
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При поступлении в больницу ребенок побоялся рассказать о причинах травм и сослался на избиение незнакомыми подростками. Сейчас он находится в крайне тяжелом состоянии.

На скорой мальчика привезли в больницу. Фото: Flickr

В полиции начата проверка после происшествия, в которое попал шестиклассник в поселке Станционно-Ояшинском Новосибирской области. Незадолго до полуночи бригада скорой помощи привезла в Мошковскую ЦРБ 10-летнего мальчика, у которого были ожоги и разбитые колени.

В момент поступления в медучреждение ребенок рассказал, что якобы на него напали неизвестные подростки и избили. Он пояснил, что гулял в районе магазина «Мария-Ра», расположенного на улице Коммунистической, 84. Полицейские, прибывшие на место выяснили, что мальчик получил удар током от трансформаторной подстанции.

Как стало известно от источника в правоохранительных органах, ребенок учится в  6-м классе Станционно-Ояшинский школы, на учете в ПДН не находится. Подписчица группы «Инцидент» в «ВКонтакте» рассказала, что мальчик гулял с двумя друзьями и залез на трансформаторную будку. Он взялся за провода и был отброшен ударом тока.

— От удара током его отбросило, и он получил ожоги. Тело обожжено на 50%, руки, предположительно, на 20%, органы на 43% поражены током. Из Мошковской ЦРБ его транспортировали в ожоговую реанимацию. Лежит в критически тяжелом состоянии, без изменений, периодически в сознании. Готовят к операции, — сообщила местная жительница.

По факту происшествия проводится проверка. Сотрудники полиции выезжали на место ЧП, пишет НГС.

Как сообщал "Курьер.Среда", в конце августа в Бердске сильнейшие ожоги получили 18-летний Алексей Симон, который намеревался с другом собирать шишки в Бердском лесхозе. 66-летний водитель ЗиЛа погиб на месте, а Алексею ампутировали пальцы на ногах.

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