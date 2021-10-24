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В Новосибирской области 42 ребенка с коронавирусом госпитализированы на 24 октября

8:58:3210/24/2021
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Число летальных исходов от коронавирусной инфекции в регионе снова возросло. Увеличилось и число пациентов, которые лежат в реанимации ковидных госпиталей.

281 случай COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки на 24 октября. Фото: Минздрав Новосибирской области
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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За последние сутки на 24 октября в Новосибирской области выявили меньше зараженных коронавирусом, чем накануне, но зарегистрировано больше смертей. Это свидетельствуют данные регионального оперативного штаба, обнародованные в воскресенье.

На утро 24 октября в регионе выявили 281 случай заражения коронавирусом (в субботу - 294). Всего с начала пандемии (с марта 2020 года) зарегистрировано 68 718 заболевших ковидом жителе области, в том числе 6429 детей. 52 967 пациентов полностью выздоровели с учетом 45 человек, выписанных за минувшие.

Погибли на последние 24 часа 13 пациентов с диагнозом COVID-19, в то время как в субботу зафиксировали 9 летальных исходов.

-Скончались еще 13 пациентов. Это мужчины в возрасте 57 лет, 62 года, 72 года, 80 лет, 84 года, 87 лет и женщины в возрасте 52 года, 60 лет, 61 год, 63 года, 68 лет, 80 лет, 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 287 человек, - рассказали в оперштабе.

В ковидных госпиталях Новосибирской области  с подтвержденным диагнозом и с подозрением на ковид лежат 3054 пациента, среди них 42 ребенка.

В реанимации находятся 310 человек (302 накануне). К аппарату ИВЛ подключены 48 тяжелых больных.

В Бердске, чья статистика входит в общеобластную, за прошедшие сутки обнаружили 8 новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Теперь число заболевших бердчан достигло 2677, сообщал "Курьер.Среда".

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