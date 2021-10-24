«Из чемодана торчат человеческие ноги»: Как дети нашли останками расчлененной женщины без головы в Орске, рассказала бабушка

Обнаружение чемодана с частями тела убитой женщины произошло во время детской игры в Орске Оренбургской области. Дети нашли его и, конечно, открыли из любопытства.
- Внучка мне сказала, что они играли, увидели чемодан. По-видимому, они его и открыли, потому что дети же любопытные, им интересно, – сказала женщина в беседе с РЕН ТВ.
Как пояснила очевидица, она подошла к находке и увидела, что из чемодана торчат человеческие ноги.
- Полиция ко мне пришла, сказали, что обнаружили труп. Я пошла туда. Там расчлененный труп в чемодане. Говорили, что ребенок, но это явно взрослый человек, – сказала женщина.
Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что в Орске был найден чемодан, в котором находились части тела убитой женщины. Чемодан лежал около мусорки на улице Станиславского.
По некоторым данным, головы убитой не было среди останков. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Задержан 42-летний местный житель. Он рассказал, что ударил 39-летнюю женщину во время конфликта. В ходе обыска в его квартире были найдены два ножа и молоток для мяса, которыми он мог пользоваться, чтобы сложить убитую в чемодан.