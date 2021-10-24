Скорость падения популярности Байдена побила рекорд среди президентов США со времен Второй мировой войны

В США провели исследование популярности президента страны, которое делается регулярно по истечении девяти месяцев с момента, когда тот вступает в должность.
Как показал опрос мнений простых американцев, проведенный институтом общественного мнения Gallup, скорость падения популярности Байдена стала самой большой со времен Второй мировой войны.
Падение рейтинга Джо Байдена произошло на 11,3 процентных пункта — это новый антирекорд, который ранее принадлежал его предшественнику, стоявшего во главе государства 76 лет назад.
Экс-президент Барак Обама терял 10,1 процентный пункт, а Дональд Трамп — 4.4 п.п. и выглядят на его фоне более успешными.