Из умирающих деревень и городов переселят 5 млн россиян на американский манер

Власти России планируют пополнить агломерации населением вымирающих населенных пунктов. Таких насчитали не меньше 5 миллионов человек. Как считают специалисты, переселение людей передвинет из ближе к человеческим благам таким как хорошие дороги и комфортные условия жизни. К 2024 году запланировано переселение людей из малых городов.
В правительстве представили инициативы по развитию страны до 2030 года. В перечне 42 пункта, одним из которых является создание крупных агломераций, когда города объединяют и стирают границы между населенными пунктами. Примером может стать Владивосток.
- Например, чтобы сделать Владивосток миллионником, к нему присоединяют Артем, где находится аэропорт, и новый микрорайон – Надеждинское», – поясняет источник URA.RU, владеющий информацией.
Ранее в 2015 году шла речь о создании 20 агломераций, но тогда вопрос немного отложили, теперь запланировано создание 41 агломераций, при этом объединят соседние регионы и все населенные пункты внутри будут частью одного объекта.
По схеме предполагается создать нечто похожее на американскую жизнь, когда люди проживают в небольших пригородах, а на работу ездят в центр. Считается, что в стране будет экономический рост, каждая агломерация своими силами должна будет справляться со строительством дорог, объектов культуры и быта, магазинов. Также будет лучше работать транспортная система внутри каждого объекта.
В настоящее время в Подмосковье практически создан прототип будущих агломераций.
Как сообщал "Курьер.Среда" Бердск и еще несколько крупных населенных пунктов Новосибирской области входят в так называемую Новосибирскую агломерацию.