В суде Бердска похитившие человека заявили о давлении со стороны оперативников: Громкий процесс снова затягивается

На 27 октября судья Бердского городского суда Екатерина Белова назначила очередное заседание по громкому уголовному делу похитителей человека. Процесс уже близился к завершению. Но возникли новые обстоятельства, которые могут затянуть дело. При этом суд уже готов завершить судебное следствие, которое длиться уже более года, и огласить приговор без потерпевшего. Как оказалось, его невозможно найти после того, как он выехал за пределы РФ.
На скамье подсудимых двое. Рамизу Гасанову инкриминируют ст. 161 ч. 1 (грабеж); ст. 126 ч. 2 п.п. А, в, г, з (похищение человека) УК РФ. Гусейну Кулиеву — ст. 325 ч. 2 (похищение документов); ст. 161 ч. 2 п. А (грабеж); ст. 126 ч. 2 п.п. А, в, г, з (похищение человека). За решеткой находится только Кулиев. Гасанов ждет приговора, находясь под домашним арестом.
- Заканчивается судебное следствие. Мы допросили подсудимых, которые вину не признали. Они выдвинули новые доводы о том, что на них оказывалось давление со стороны сотрудников полиции на ранних этапах следствия. Гасанов утверждает, что при задержании оперативные сотрудники на него давили, якобы заставляя написать признательные показания. На ранних этапах следствия он признался, что организовал похищение человека, - рассказала «Курьер.Среда» помощник прокурора Бердска Анна Белова, которая поддерживает в процессе гособвинение.
По ее словам, после допроса подсудимых и оперативников суд может уйти на перерыв для подготовки к прениям сторон.
- К поиску потерпевшего принимали все меры, но безуспешно. Суд принял решение об оглашении его показаний, которые он давал на предварительном следствии. Закон позволяет огласить приговор в его отсутствие, - констатировала Белова.
Потерпевшим Сафаров еще в январе 2020 года уехал из Бердска в Азербайджан. Суд обратился в миграционные службы для установления его местонахождения. Якобы он получал угрозы и решил скрыться за границей.
Этот судебный процесс является уникальным для Бердского суда не только из-за редкой статьи - «Похищение человека», но и благодаря участию в нем скандально известного адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет колонии за смертельное ДТП. Впрочем, после того, как с Пашаева сняли адвокатский статус, больше в Бердске он не появился.
В сентябре 2019 года Гасанов решил захватить Сафарова, чтобы тот отдал деньги. Средства они якобы вложили в совместный бизнес. Как уточнял «Курьер.Среда» помощник прокурора Вячеслав Филиппенко, планировали возить джинсы из Турции на продажу в России. Но в итоге — ни товара, ни денег Гасанов не увидел.
- Сафаров скрывался, из дома не выходил. У него был личный курьер — таксист, который ему привозил продукты и самого возил при необходимости. Тогда он жил в Бердске, - уточнил гособвинитель.
Тогда Гасанов предложил Кулиеву и двум «неустановленным лицам» помочь ему разобраться с должником. И те согласились. В конце сентября киднепперы заблокировали дорогу такси, в котором ехал Сафаров на ул. Горького в Бердске, вытащили должника и посадили в свое авто. Чтобы он не видел, куда его везут, ему на голову надели мешок. Первые 5 дней его держали в квартире на ул. Молодости в Академгородке, а потом перевезли в отель «Аврора», что в Октябрьском районе Новосибирска.
- Пока Сафарова удерживали, ему наносили удары кулаками в голову, а также ногами по туловищу. Угрожали неустановленным предметом, похожим на пистолет, который использовали в качестве оружия. Отель ему удалось покинуть, воспользовавшись вызовом бригады скорой помощи, - рассказывала «Курьер.Среда» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.
На ресепшене гостиницы он заявил, что ему стало плохо и попросил вызвать «скорую». Медики увезли его в больницу, откуда он позвонил в полицию. По словам гособвинителя, насильно удерживая Сафарова, похитители требовали вернуть деньги, которых у того не было. Тогда выкуп за освобождение попросили у родственников.
Обоих задержали в начале октября 2019-го. Дело в отношении двух неизвестных, которые, по версии следствия, тоже участвовали в похищении, выделено в отдельное производство, пояснил Филиппенко.
Сторона защиты полагает, что Сафаров обычный мошенник, который взял деньги «на свою хорошую жизнь» и в реальности никакого бизнеса не планировал.
Подсудимым грозит до 15 лет лишения свободы.