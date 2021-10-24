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В России за сутки на 24 октября выявили 35 660 новых зараженных коронавирусом

10:31:2410/24/2021
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Уже шестой день подряд количество летальных исходов от ковида превышает 1000 человек. За последние сутки подтверждено 1072 летальных исхода.

За сутки в России более 35 тыс. человек заболели коронавирусом. Фото: Минздрав Новосибирской области
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 35 660 новых случаев коронавируса, сообщили в воскресенье в федеральном оперативном штабе. Уточняется, что зараженных обнаружили во всех 85 регионах.

Напомним, что накануне в стране был установлен антирекорд за все время пандемии — более 37 000 новых заболевших за сутки. Согласно опубликованным данным, нарастающим итогом в стране медики зарегистрировали 8 241 643 случая коронавирусной инфекции на 24 октября

Уже шестой день подряд количество летальных исходов от ковида превышает 1000 человек. За последние сутки подтверждено 1072 летальных исхода. Смертей за все время пандемии насчитали 230 600.

Число выписанных пациентов выросло до 7 165 921 с учетом 22 784 человек выздоровевших за последние 24 час.

По прежнему в лидерах по уровню заболеваемости остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. В Новосибирской области, как сообщал "Курьер. Среда", за сутки выявили 284 новых заболевших, 13 человек скончались от коронавируса.

Напомним, что из-за ухудшения ситуации с распространением опасного заболевания президент России Владимир Путин объявил дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими.

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