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Отец известного шоумена Давида Манукяна пожаловался на угрозы убийством ему и сыну в Новосибирске

11:27:4010/24/2021
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Мужчина построил многоквартирный дом, не имея на то законных оснований. Сибиряки не забыли обиды на амнистированного Манукяна-старшего.

Давид Манукян - сын Ашота Манукяна, обманувшего новосибирцев. Фото: Instagram.com/dava_m

Ашот Манукян известен новосибирцам как недобросовестный бизнесмен-строитель и как отец Давида Манукяна, бывшего возлюбленного Ольги Бузовой и шоумена.

В Новосибирске история со строительством многоквартирного дома запомнилась многим жителям, особенно тем, кто от этого пострадал материально. Восемь лет назад Манукян построил на месте, где по проекту должен был стоять частный дом, многоквартирный коттедж и стал продавать данное жилье. Стоимость квартир составляла 600 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело, потому как по проекту должен был стоять совершенно другой объект. Манукяна амнистировали к 70-летию победы, но многие сибиряки не забыли то, что с ними сделал отец звезды.

- Мне угрожали, что убьют меня и моего сына, судились со мной, жаловались везде. Я столько всего пережил за эти годы, никому не пожелаю. В итоге пять квартир я выкупил обратно, но часть семей еще остались, хотя я им предлагал отдать квартиру моего сына. Говорил: «Заходите, живите, только не ругайтесь». Они отказались. Некоторые до сих пор еще жалуются, — признался Манукян КП-Новосибирск.

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