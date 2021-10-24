Федеральные учреждения культуры закроют в нерабочие дни с 30 октября по 8 ноября в России, за исключением театров и музеев

Федеральные учреждения культуры, кроме музеев и театров, закроют в нерабочие дни - с 30 октября по 7 ноября включительно, сообщили в воскресенье на сайте правительства РФ. Такое решение принято 22 октября на заседании правительства в рамках реализации указа президента от 20 октября об установлении в стране нерабочих дней.
Театрам и музеям необходимо обеспечить соблюдение некоторых условий. В нерабочие дни одновременно могут присутствовать не более 50% посетителей, а с 8 ноября - не более 70%.
Посетители старше 18 лет должны иметь QR-коды о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании, а также отрицательный ПЦР-тест, сделанные не позднее чем за сутки до похода в тетр или музей.
Имеющие медотвод, должны показать справку. Как сообщал "Курьер.Среда", в Бердске, например ее дает специальная врачебная комиссия по приказу главврача Бердской ЦГБ.
"Допуск в федеральные учреждения культуры (театры и музеи) военнослужащих и лиц, приравненных к ним, в случае отсутствия у них двухмерного штрихового кода (QR-кода) осуществляется при предъявлении ими медицинского документа по форме, утвержденной соответствующим федеральным органом исполнительной власти, и выданного подведомственными ему медицинскими организациями, подтверждающего перенесенное заболевание новой коронавирусной инфекцией или факт вакцинации (содержащего фамилию, имя, отчество вакцинируемого, номер (серию) введенной вакцины и дату вакцинации), а также документа, удостоверяющего личность", - сказано в решении кабмина.
Деньги за купленные ранее билеты вернут. Дети должны находиться в театрах и музеях в масках. А сами заведения должны обеспечить соблюдение всех мер, предписанных Роспотребнадзором и усилить контроль за соблюдением масочного режима.