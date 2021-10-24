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Умер режиссер знаменитых «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин

12:23:0410/24/2021
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Народный артист России и  лауреат Госпремии  снял свыше полутора десятков фильмов. Кинокритики называют его гениальным и недооцененным.

Скончался режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин. Фото: lenfilm.ru

Режиссер Александр Рогожкин, снявший фильм «Особенности национальной охоты» и другие картины этой серии, скончался в Санкт-Петербурге на 73-м году жизни. Об этом сообщили на киностудии «Ленфильм» изданию «Фонтанка». Народный артист России ушел из жизни вечером 23 октября, о причинах смерти пока не сообщается.

Народный артист России и  лауреат Госпремии  снял свыше полутора десятков фильмов. Среди них любимые россиянами «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период», а также картина «Кукушка». Он был сценаристом «Особенностей национальной политики», участвовал в съемках сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

-Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен (как, впрочем, не только он из ленфильмовских лучших людей), — написала после ухода Рогожкина в «Фейсбуке» кинокритик Ольга Шервуд.

Он начинал художником на Ленинградском телевидении, в 1974–1977 годах работал на «Ленфильме» художником-декоратором. В 1982 году окончил ВГИК (занимался в мастерской Сергея Герасимова).

Его произведения были удостоены премий «Ника», «Золотой орел», «Кинотавр», было и международное признание — приз за лучшую режиссуру МКФ в Карловых Варах.

Но куда важнее народное признание. Созданные им образы егеря Кузьмича, генерала Иволгина, сотрудника угрозыска Левы Соловейчика и финского студента, «подружившего» народы без знания языков, запомнились по всей стране.

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