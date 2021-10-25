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С Днем таможенника – чудные открытки и торжественные слова в День таможенника Российской Федерации

12:15:4010/25/2021
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День таможенника Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 25 октября, установлен Указом Президента РФ № 811 от 4 августа 1995 года.

День таможенника Российской Федерации

Пусть судьба к вам счастье привлекает,
Важен так для общества ваш труд,
С Днем таможенника поздравляем,
Пусть же вас проблемы обойдут,
Пусть все будет мирно и спокойно
На таможне, в жизни — лишь успех
Вас сопровождает, ведь достойны
Вы быть радостней, счастливей всех!
Потому здоровья не забудем
Пожелать, любви, и чтоб дела
Все легко решались, а не трудно,
Чтоб удача вас всегда ждала!

День таможенника Российской Федерации

Безмерно уважаемые люди,
Примите поздравления мои:
Открыт режим безвизовый пусть будет
Всегда для вас в страну большой любви,

Дает добро судьба на уйму счастья,
С деньгами исключительно везет,
На службе ж утомительной встречаться
Порядочный пусть будет вам народ.

А если дурь какую иль оружие
Задумает в Россию кто таскать,
Желаю вам, все тут же обнаружить,
Конфисковать, злодея — наказать!

И каждому начальство пусть наколет
Медаль на ширь таможенной груди!
...А можно пару литров алкоголя
Из дьюти фри мне лишних провезти?

День таможенника Российской Федерации

Ни грабительская банда, Ни продуктов контрабанда Не пройдут через границу, Там таможенник таится.

Запрещённые предметы —
Алкоголь, ружьё, кастеты
Обнаружит он в два счёта,
Это же его работа.

Всем таможенникам — сил,
Каждый день чтоб добрым был,
Пассажиры уважали,
И доходы возрастали!

Стихи: Поздравок
Открытки: bonnycards.ru

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