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Необычные поздравления в День работника кабельной промышленности 25 октября

12:45:2010/25/2021
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День работника кабельной промышленности в России отмечается 25 октября.

День работника кабельной промышленности

Нет у кабеля начала, нет у кабеля конца,
Вам желаю сладкой жизни и довольного лица.
Перестаньте слепо верить поговоркам, наконец!
Сколько кабелю не виться, не придет ему конец.
И еще вас уверяю, да и вы должны бы знать:
Лучше кабельщиков наших в целом мире не сыскать!

День работника кабельной промышленности

Кабель — нужная находка,
Кабель — важный инструмент.
В нем нуждается рабочий
И, порой, интеллигент.

Праздник нынче отмечает
Тот, кто кабель нам дает.
Кабельщик, тебе желаю
Жить без горя и невзгод.

Счастья, мира и здоровья
Пожелаю от души,
Результаты пусть работы
Будут очень хороши.

День работника кабельной промышленности

Промышленности кабельной
Работников мы всех
От всей души поздравим,
Их ждет большой успех,
Их отрасль развивается
Стремительно всегда
И покоряет разные на свете города,
Желаем всем сотрудникам
Здоровья, благ, побед,
Пусть каждый из работников
Не знает слез и бед!


Стихи: Поздравок
Открытки: 100cards.ru
Стихи: Поздравок
Открытки: 100cards.ru

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