Необычные поздравления в День работника кабельной промышленности 25 октября

Нет у кабеля начала, нет у кабеля конца,
Вам желаю сладкой жизни и довольного лица.
Перестаньте слепо верить поговоркам, наконец!
Сколько кабелю не виться, не придет ему конец.
И еще вас уверяю, да и вы должны бы знать:
Лучше кабельщиков наших в целом мире не сыскать!
Кабель — нужная находка,
Кабель — важный инструмент.
В нем нуждается рабочий
И, порой, интеллигент.
Праздник нынче отмечает
Тот, кто кабель нам дает.
Кабельщик, тебе желаю
Жить без горя и невзгод.
Счастья, мира и здоровья
Пожелаю от души,
Результаты пусть работы
Будут очень хороши.
Промышленности кабельной
Работников мы всех
От всей души поздравим,
Их ждет большой успех,
Их отрасль развивается
Стремительно всегда
И покоряет разные на свете города,
Желаем всем сотрудникам
Здоровья, благ, побед,
Пусть каждый из работников
Не знает слез и бед!
Стихи: Поздравок
Открытки: 100cards.ru
Стихи: Поздравок
Открытки: 100cards.ru