Не грусти, дружок! Отправь другу картинку в неожиданный праздник «Самый мрачный день» 25 октября

Не нервничай и не кричи,
Отбрось проблемы и расслабься,
Свое здоровье ты побереги,
Душой гармонии отдайся.
Здоровье — дар и нервы ты не трать
На мелочи, пустые разговоры.
Когда ты зол, ведь лучше помечтать,
Чем слушать и высказывать укоры.
Лети же мыслью к облакам,
Забудь про горечи и споры,
Не трать здоровье тут и там,
Не распыляйся на пустые разговоры.
Пусть в психическом здоровье
Запас нервов будет крепким,
Привиденья за тобою
Не погонятся вовеки!
И поток галлюцинаций
Пройдёт также стороною,
Чтобы жизнью наслаждаться,
С позитивным жить настроем!
Жизнь нас стрессами пугает, Черной меланхолией, Людям всем желаю быть Психически здоровыми.
Всемирный день психического
Мы здоровья встретим,
Желаю крепких нервов,
Живущим на планете.
Пусть будет смех лекарством,
А радость нам бальзамом,
И пусть улыбки лечат
Душевные нам раны.