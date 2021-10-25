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Всем обожателям книг нарядные поздравления в Международный день школьных библиотек 25 октября

3:15:5010/25/2021
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Международный день школьных библиотек (International School Library Day) отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября, начиная с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО.

Международный день школьных библиотек

Этот праздник не простой,
Он международный.
Вместе мы встречаем День
Библиотеки школьной.

Ждут учебники ребят,
Классики скучают,
Книги выстроились в ряд,
Знания сохраняют.

Будьте частыми гостями
Вы в библиотеке,
И раскроют книги вам
Все свои секреты.

Международный день школьных библиотек

Планшеты, компьютеры, смарты, айфоны —
Сегодня все школьники с ними знакомы!
Но как ни стремителен времени бег —
Учиться не сможем без библиотек!
Учебники здесь поселились гурьбой,
И нам не пройти мимо книги с тобой.
Не клавиши жмем, а листаем страницы.
Без книг ничему нам не научиться,
Ведь книгу с душою писал человек.
Прославим же День школьных библиотек!

Международный день школьных библиотек

Кто всем школьникам поможет?
Кто подскажет нужный том?
Кто, по автору лишь, сможет
Книгу подобрать, притом?

Это наш библиотекарь! Отвечаем в тот же миг, Поздравляем и желаем Добрых дней и ярких книг.

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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