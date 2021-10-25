Всем обожателям книг нарядные поздравления в Международный день школьных библиотек 25 октября

Этот праздник не простой,
Он международный.
Вместе мы встречаем День
Библиотеки школьной.
Ждут учебники ребят,
Классики скучают,
Книги выстроились в ряд,
Знания сохраняют.
Будьте частыми гостями
Вы в библиотеке,
И раскроют книги вам
Все свои секреты.
Планшеты, компьютеры, смарты, айфоны —
Сегодня все школьники с ними знакомы!
Но как ни стремителен времени бег —
Учиться не сможем без библиотек!
Учебники здесь поселились гурьбой,
И нам не пройти мимо книги с тобой.
Не клавиши жмем, а листаем страницы.
Без книг ничему нам не научиться,
Ведь книгу с душою писал человек.
Прославим же День школьных библиотек!
Кто всем школьникам поможет?
Кто подскажет нужный том?
Кто, по автору лишь, сможет
Книгу подобрать, притом?
Это наш библиотекарь! Отвечаем в тот же миг, Поздравляем и желаем Добрых дней и ярких книг.
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru