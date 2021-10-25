Торжественные открытки и мирные слова поздравлений в Международный день борьбы женщин за мир 25 октября

Женщины, милые, хрупкие, нежные,
В чем-то вы слабые и безмятежные.
Только когда речь о мире зайдет –
Встанет стеной женский народ.
Мирное небо над головой,
Спящим детишкам уют и покой,
Ваша программа – мир без войны.
С вашей поддержкой втройне мы сильны.
Пусть облака над планетой плывут,
Пусть детский смех озаряет вершины –
Как велика материнская сила
Женщин в борьбе за спокойствие мира!
Автор: Ирина Матвиенко
Вы мадонны, богини храните
Этот мир в своих нежных руках,
Вы детей в мире растите
И спасите людей от зла,
От боли сильной пораженья
И от погибели солдат!
Пусть лед растопить Ваша краса
В жестоких воинственных сердцах!
Автор: Алина Николаева
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