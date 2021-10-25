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Как использовать дни силы для привлечения денег, любви и удачи в ноябре и декабре 2021 года: точные даты

12:00:3610/25/2021
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Каждый месяц происходят дни силы, когда число дня совпадает с числом месяца, которые необходимо правильно использовать для своих целей.

Люди всегда пытаются привлечь к себе удачу. Фото: Pixabay
Люди всегда пытаются привлечь к себе удачу. Фото: Pixabay

В уходящем 2021 году осталось всего лишь две даты, которые можно назвать днями силы. Это 11 ноября и 12 декабря, у которых совпадают число и месяц (11.11 и 12.12). Традиционно считается, что именно такие даты являются самыми сильными для привлечения удачи, исполнения желаний, а также загадывания того, о чем вы долго мечтали. Это касается и финансов, и семьи, любви, и всех других самых важных сфер вашей жизни.

Если вы вдруг не знали о таких датах или не успели сделать все необходимое в предыдущие месяцы, то у вас есть прекрасная возможность воспользоваться днями силы в ноябре и декабре 2021 года.

11 ноября. Одна из главных магических дат в каждом календарном году. Помимо того, что это день силы, это еще и полностью зеркальная дата. Несмотря на то, что сейчас не 2011 год, чтобы получилось 11.11.11, этот день все равно считается очень удачным. Советуем вам использовать этот день для того, чтобы разобраться в самом себе, в своих желаниях, амбициях и планах. Этот день будет очень спокойным, и желательно сохранять такую же энергетику. Попробуйте разложить все по полочкам, собраться с мыслями, и тогда все точно встанет на свои места.

12 декабря. Эта дата слабее предыдущей, но точно самая сильная в декабре. Этот день будет последним днем силы в 2021 году, поэтому логичнее всего будет подвести какие-либо итоги, понять, что в этом году вы сделали не так и что вы успеете исправить. Очень благоприятный день для завершения каких-либо важных дел, поэтому если вы хотите отложить важные переговоры или проекты на эту дату, то не бойтесь этого делать. Стоит отметить, что если вы построите график на следующий год именно в этот день, то все ваши планы пройдут так, как вы загадаете.

Напомним, что астрологи опубликовали Японский гороскоп на следующий 2022 год. О том, что вас будет ждать через два месяца, вы можете узнать подробнее в нашем материале.

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удачные днипривлечение удачилунный календарь 2021
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