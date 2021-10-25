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Вратарница: удивительные чудеса, история иконы Иверской Богоматери – как святыня отказалась быть в храме и куда переместилась после двух веков нахождения в океане?

1:00:0010/25/2021
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Иверская икона Божьей Матери «Вратарница» приятно считать чудотворной в связи с чудесами, которые произошли в IX веке.

Икона Божьей Матери считается одной из самых главных в православии. Фото: Wikipedia.
Икона Божьей Матери считается одной из самых главных в православии. Фото: Wikipedia.

Многие иконы славятся чудесами, которые происходили с ними. Одной из таких считается Иверская икона Божьей Матери, которая имеет второе название — «Вратарница». В связи с историей этой иконы, чудесами, которые происходили с ней, она считается одной из главных икон монашеского православия, а также главной защитницей от всех врагов, хранительницей порядка святого места.

История иконы начинается с времен Иисуса Христа, так как ее написал Лука, первый иконописец в истории. Именно он создал этот известный всем образ, который одобрила сама Богородица. Ее хранила одна верующая вдова у себя дома. Держала она ее в тайне, потому что власти страны начали искоренять веру и уничтожать и осквернять все, что связано с христианством. Однажды к ней домой наведались воины, узнавшие об этом, и проткнули копьем Богородицу, и из лика Пречистой полилась кровь. Женщина опустила ее в воду, помолившись перед этим со слезами на глазах.

Она доплыла до берегов Афона, где на Святой горе стоял мужской монастырь. Однажды священнослужители увидели в море высокий до неба столп, который поднимался от иконы. Захотев подобрать ее, они поплыли вперед за ней, но чем ближе была лодка, тем дальше находилась икона. Ночью сама Богородица пришла во сне одному из старцев и сказала, что она готова им помочь, если они выйдут в море с верой. На следующий день, молясь, монах поплыл на лодке и подобрал икону.

На три дня ее оставили на берегу, в часовне, а затем унесли в храм. На утро ее обнаружили уже над воротами. Уносив на прежнее место, монахи все равно обнаруживали ее через день над входом в храм. Богородица пришла во сне тому же старцу и сказала о том, что она сама хочет быть Хранительницей, а не чтобы охраняли ее.

Тогда иноки построили целый храм в ее честь, который стоит в Иверии до сих пор, как и икона внутри. Она не раз охраняла всех местных от невзгод и бед, всегда благословляла их и выручала в трудных ситуациях.

Напомним, что в нашем материале вы можете подробнее ознакомиться с мощной молитвой апостолу от 70-ти Филиппу.

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икона божьей материВратарницаистория святых
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