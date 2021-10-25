Вакцина Pfizer от коронавируса на 90% эффективна у детей в возрасте 5-11 лет: заявление разработчиков

Pfizer-BioNTech заявляет, что их вакцина против COVID-19 на 91% эффективна против инфекции у детей в возрасте от 5 до 11 лет. Шестнадцать случаев Covid были зарегистрированы в группе плацебо по сравнению с тремя в группе, получившей две детские дозы.
На следующей неделе консультативный комитет FDA порекомендует, одобрять ли уколы для детей младшего возраста.
Если FDA и CDC официально утвердят прививки, первые дети могут быть полностью привиты к Рождеству.
Еженедельно заболеваемость детей снижается с пикового значения 243000 в начале сентября до 130000 на прошлой неделе.
В отношении вакцинации детей родители разделились 50/50, потому что дети редко тяжело болеют и составляют менее 0,1% всех случаев смерти от Covid в США.
Pfizer-BioNTech заявляет, что их вакцина COVID-19 эффективна против инфекции у детей младшего школьного возраста примерно на 91 процент, пишет dailymail.co.uk.
Подробности исследования были опубликованы в Интернете в пятницу, когда Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) рассматривает возможность распространения вакцинации против Covid на молодых людей в возрасте от пяти до 11 лет.
Если федеральные регулирующие органы дадут добро, прививки могут начаться в начале следующего месяца, а это означает, что первые дети в очереди могут быть полностью привиты к Рождеству.
В отношении вакцинации детей родители разделились 50/50, потому что дети редко тяжело болеют и составляют менее 0,1 процента всех случаев смерти от Covid в США.
Согласно Clinicaltrials.gov, Pfizer набрала для исследования 2268 детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Примерно половине детей дали две дозы с интервалом 21 день, а другой половине - уколы плацебо.
Затем команда проверила безопасность, переносимость и иммунный ответ, вызванный вакциной, путем измерения уровней антител у молодых людей.
Pfizer заявила, что для испытаний вакцины COVID-19 у детей были выбраны более низкие дозы, чем для подростков и взрослых.
Лица в возрасте от 12 лет и старше получают две дозы вакцины по 30 микрограмм (мкг).
Однако детям в возрасте от пяти до 11 лет давали дозы по 10 мкг - одну треть от размера, применяемого подростками и взрослыми.
Шестнадцать детей, получавших плацебо, заразились COVID-19 по сравнению с тремя в вакцинированной группе - в то время как Pfizer заявляет, что эффективность составляет 90,7%.
В группе вакцинации каждый участник имел два, три и четыре симптома Covid.
Для сравнения, в группе плацебо у половины педиатрических пациентов было пять или более симптомов.
Об опасных для жизни побочных эффектах не сообщалось, наиболее частым побочным эффектом была боль в месте инъекции, о которой сообщалось более чем у 70 процентов детей.
Это примерно столько же, сколько 83% подростков в возрасте от 16 до 25 лет в клиническом исследовании для взрослых сообщили о том же.
Другие общие побочные эффекты включали усталость, головную боль и покраснение/припухлость в месте инъекции.
Ни в группе вакцинированных, ни в группе плацебо смертей не было.
Ожидается, что FDA опубликует свой первоначальный обзор данных по безопасности и эффективности компании позже в пятницу.
На следующей неделе консультативный комитет федерального агентства здравоохранения публично обсудит доказательства и порекомендует, одобрены ли прививки.
Если FDA разрешит вакцинацию с малыми дозами, Центры по контролю и профилактике заболеваний дадут окончательные рекомендации о том, кто должен их получить.
В настоящее время вакцина Pfizer против COVID-19 разрешена для людей в возрасте от 12 до 15 лет и полностью одобрена для лиц в возрасте 16 лет и старше.
В последнее время количество случаев заболевания среди детей увеличилось с 71 000 в неделю в начале августа до более 243 000 в начале сентября, чему способствовал вариант Delta.
Однако, по данным Американской академии педиатрии, сейчас они, похоже, имеют тенденцию к снижению: на прошлой неделе было зарегистрировано около 130 000 случаев.
С начала пандемии также произошло не менее 558 случаев смерти среди детей, что указывает на то, что на детей приходится менее 0,1 процента всех смертей.
В настоящее время нет доказательств того, что вариант Дельта более опасен для детей, чем предыдущие штаммы вируса.
Опросы показали, что из-за этого низкого риска серьезных заболеваний многие родители не склонны вакцинировать своих детей.
Опрос, проведенный в июле 2021 года Национальным опросом здоровья детей CS Mott Children's Hospital в Michigan Medicine в прошлом месяце, показал, что 39 процентов родителей заявили, что их дети уже получили прививку от коронавируса.
Однако 40 процентов родителей также заявили, что «маловероятно», что их дети будут вакцинированы».
Другой опрос, проведенный Axios/Ipsos в сентябре, показал, что 44 процента родителей детей в возрасте от 5 до 11 лет заявили, что их дети, скорее всего, получат вакцину, а 42 процента заявили, что их дети вряд ли будут иммунизированы.