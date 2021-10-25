Ревакцинация от коронавируса должна проводиться через пять месяцев вместо шести. Почему?

Бустерные уколы следует делать через пять месяцев после второй дозы, - предложил сегодня бывший министр здравоохранения, пишет dailymail.co.uk.
Лицам старше 50 лет в настоящее время необходимо подождать полгода после введения последней вакцины, прежде чем они смогут получить дополнительную дозу.
Но на фоне быстро растущего уровня заражения и быстро приближающихся рождественских праздников Джереми Хант призвал министров сократить разрыв, чтобы соответствовать подходу Израиля.
Он сказал Палате общин, что это повысит охват и обеспечит максимальную защиту миллионов уязвимых британцев до праздничного периода.
Это происходит из-за того, что министры сталкиваются с растущим давлением, требующим турбонаддува для запуска ракеты-носителя, при этом менее половины подходящих людей в Англии уже получили свою третью дозу.
На сегодняшний день только четверть жителей домов престарелых получили дополнительную дозу.
Г-н Хант, который также поддерживал консервативное руководство, сказал Commons: «Имеет ли значение, когда до рождественских каникул осталось всего девять недель, если кому-то через пять месяцев будет введен бустерный джеб?
«И не должны ли мы смотреть на то, должна ли быть гибкость в этом решении, чтобы мы могли быстрее привлечь больше людей для их бустерных джебов?»
Министр здравоохранения Мэгги Троуп ответила: «Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации JCVI рекомендовал, чтобы после второго укола прошло не менее шести месяцев».
Она заверила общин, что «иммунитет не упадет с обрыва».
Она сказала, что «он немного ослаб», но «у них все еще есть огромный иммунитет, помимо тех, кто еще не получил свой первый удар».
И г-жа Троуп попросила людей выступить, «как только они будут иметь право».
В прошлом месяце JCVI, руководившая развертыванием вакцины в Великобритании, одобрила бустерные дозы для людей старше 50, уязвимых, жителей домов престарелых и медицинских работников.
Но в нем говорится, что добавку следует давать только через шесть месяцев после второй дозы, потому что это «золотая середина» для повышения иммунитета.
Профессор Вэй Шен Лим, глава их отдела вакцин, сказал в то время: «Мы хотим предложить шестимесячный предел в качестве нижнего предела, потому что мы не хотим, чтобы люди чувствовали, что им нужно спешить, чтобы получить эту бустерную дозу.
«Слишком раннее получение бустерной дозы может означать получение дозы, когда им на самом деле не нужна вакцинация, потому что у них все еще есть высокий уровень защиты.
«И, как мы видели с первой и второй дозами, может оказаться, что более длительный интервал до третьей бустерной дозы действительно может быть полезен в долгосрочной перспективе».
После введения третьей дозы требуется около двух недель, чтобы укрепить иммунитет против вируса.
Британская кампания по ревакцинации сильно отстает от первого развертывания вакцины: только 4,05 из 8,7 миллиона человек в Англии (47 процентов) получили дополнительные дозы на сегодняшний день.
Данные NHS England также показывают, что только 27,8% жителей домов престарелых получили свою важную третью вакцину, наряду с 14,1% персонала домов престарелых, несмотря на то, что эти две группы являются высокоприоритетными. На сегодняшний день бустеры получили около половины людей старше 80 лет.
Пациенты говорят, что они изо всех сил пытаются выяснить, где взять свои бустеры, на фоне растущего давления на правительство, чтобы заставить программу двигаться в гонке против нарастающих инфекций и нового варианта Delta.
Члены собственных научных комиссий No10 публично призвали министров поторопиться с программой, что побудило бизнес-секретаря Кваси Квартенга признать, что сегодня это «то, к чему нам действительно нужно обратиться».
Врачи жалуются, что у них нет «возможностей» сыграть важную роль в ускорении вялой вакцинации от COVID-бустерной вакцины
Вчера ведущие врачи пожаловались, что были слишком перегружены работой, чтобы ускорить вялую кампанию по повышению вакцины Covid в Великобритании, в результате которой была ревакцинирована лишь четверть жителей домов престарелых.
Медленное развертывание вакцинации привело к тому, что официальные лица стали указывать пальцем на то, что NHS обвиняет общественность в отсутствии срочности и настаивает на наличии более чем достаточного количества врачей, медсестер и уколов.
Но председатель Королевского колледжа врачей общей практики профессор Мартин Маршалл намекнул, что семейные врачи изо всех сил пытаются участвовать в программе, потому что они уже управляют всплеском спроса на приемы на прием и кампанию прививки от гриппа.
Он сказал программе BBC Radio 4 «Мир в одном»: «Я не думаю, что общая практика должна возвращаться к высокому уровню вакцинации, который мы проводили в начале пандемии, потому что у нас просто нет возможности сделать это. Нам нужно заботиться о других наших пациентах, у которых есть другие проблемы со здоровьем.
«Есть ряд практик, которые пришлось исключить из программы вакцинации из-за огромного давления, с которым они сталкиваются».