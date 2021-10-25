Врачи требуют вернуть масочный режим и удаленную работу: рост числа заболевших ужасает

Врачи призвали министров ввести больше ограничений Covid сейчас, пока не стало слишком поздно.
«План Б» правительства , который включает маскировку лица и работу из дома, пока исключен, пишет thesun.co.uk.
Британская медицинская ассоциация (BMA) заявила, что это решение было «умышленно халатным».
Председатель совета BMA д-р Чаанд Нагпол сказал: «Правительство Вестминстера заявило, что примет« План Б », чтобы предотвратить поражение NHS; как врачи, работающие на передовой, мы можем категорически сказать, что время пришло.
«По собственному признанию министра здравоохранения, скоро мы сможем регистрировать 100 000 случаев в день, и теперь у нас такое же количество еженедельных смертей от Covid, что и в марте, когда страна находилась в изоляции.
«Поэтому вызывает невероятное беспокойство то, что он не готов принять немедленные меры для спасения жизней и защиты Национальной службы здравоохранения.
«Тем более, что мы приближаемся к зиме, когда NHS пытается справиться с самым большим отставанием в оказании помощи с уже истощенной и истощенной рабочей силой».
Д-р Нагпол сказал, что «сейчас необходимы срочные действия», чтобы не допустить перегрузки NHS.
Вирусолог доктор Крис Смит сказал, что в Великобритании «в любом случае, вероятно, уже около 100 000 случаев в день».
Он отметил, что половина случаев Covid протекает бессимптомно и не проявляет никаких симптомов, что позволяет предположить, что текущий средний показатель в 43000 случаев в день был ниже, чем в действительности.
Доктор Кембриджского университета сказал BBC Breakfast: «Так что, вероятно, с учетом того, что число выявленных случаев составляет 50 000, в любом случае мы, вероятно, уже приближаемся к 100 000 случаев в день, но мы просто не знаем о многих из них.
«В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению числа случаев заболевания, но на данный момент наиболее обнадеживающей является то, как много людей серьезно заболевают, сколько людей теряют свои жизни.
«Это число, к счастью, остается очень и очень низким, и это прямое свидетельство эффективности вакцин».
Сегодняшнее исследование ZOE Covid Symptom Study оценило, что в день было 81800 новых случаев - но только те, которые были симптоматичными.
Профессор Тим Спектор, ведущий научный сотрудник исследования, сказал, что «Великобритания действительно в беде».
Он сказал: «К сожалению, наши призывы к более осторожному подходу к управлению Covid остались без внимания, несмотря на тенденции к росту, о которых мы сообщали уже несколько недель.
«Как и опасались, случаи перекинулись на старшую возрастную группу, что, безусловно, приведет к большему количеству госпитализаций и смертей.
«Великобритании необходимо действовать сейчас, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля в преддверии зимы».
Он сказал, что необходимо сделать гораздо больше, чтобы побудить людей получить две дозы вакцины Covid, поскольку 67% населения получают двойной укол.
Профессор Адам Финн сказал, что пять миллионов взрослых в Великобритании все еще не получили первую дозу.
На вопрос, следует ли рассматривать 100 000 случаев в день как ошеломляющие, педиатр профессор Финн ответил: «Да, безусловно, должно.
«Я имею в виду, что нам говорят, что все в порядке, потому что в день умирает от 150 до 200 человек.
«Что ж, через две недели это столько же людей, которые погибли в результате терактов 11 сентября в США, и этого было достаточно, чтобы начать глобальные войны.
«Это действительно не нормально, когда так много людей заражаются этой инфекцией, болеют и умирают. Это действительно большое дело.
«И помимо всех других проблем, с которыми мы сталкиваемся в NHS, нам всем действительно нужно делать все возможное, чтобы снова остановить эти случаи, как это действительно происходит в других европейских странах, которые являются нашими соседями. ”
Вчера министр здравоохранения Саджид Джавид призвал британцев «сыграть свою роль» в предотвращении выхода вируса из-под контроля перед Рождеством.
Он сказал, что если люди не проявят осторожность и не получат бустерные вакцины , они могут «взорвать» и могут потребоваться дополнительные ограничения.
Цифры случаев, госпитализаций или смертей не означают, что Национальная служба здравоохранения испытывает слишком большую нагрузку.
Резервное Подари Sun, Великобритания дожимной кампании, г - н Джавид предупредил , что было жизненно важно , чтобы занять третий удар не только сохранить жизнь , но , чтобы сохранить наши свободы, тоже.
Как сообщалось вчера вечером, министры обсуждают потенциальный «План C» , в котором смешивание между домохозяйствами было запрещено.
Такой план приведет к подавлению собраний среди разных домохозяйств, возможно, к Рождеству, если давление на больницы усилится, сообщает The Telegraph.
Сегодня правительство настаивало на том, что отчеты «не имеют под собой основы».