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Врачи требуют вернуть масочный режим и удаленную работу: рост числа заболевших ужасает

6:00:0710/24/2021
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В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению числа случаев заболевания, но на данный момент наиболее обнадеживающей является то, как много людей серьезно заболевают, сколько людей теряют свои жизни.

Врачи призвали министров ввести больше ограничений Covid сейчас, пока не стало слишком поздно. Фото: Pixabay.com

Врачи призвали министров ввести больше ограничений Covid сейчас, пока не стало слишком поздно.

«План Б» правительства , который включает маскировку лица и работу из дома, пока исключен, пишет thesun.co.uk.

Британская медицинская ассоциация (BMA) заявила, что это решение было «умышленно халатным».

Председатель совета BMA д-р Чаанд Нагпол сказал: «Правительство Вестминстера заявило, что примет« План Б », чтобы предотвратить поражение NHS; как врачи, работающие на передовой, мы можем категорически сказать, что время пришло.

«По собственному признанию министра здравоохранения, скоро мы сможем регистрировать 100 000 случаев в день, и теперь у нас такое же количество еженедельных смертей от Covid, что и в марте, когда страна находилась в изоляции.

«Поэтому вызывает невероятное беспокойство то, что он не готов принять немедленные меры для спасения жизней и защиты Национальной службы здравоохранения.

«Тем более, что мы приближаемся к зиме, когда NHS пытается справиться с самым большим отставанием в оказании помощи с уже истощенной и истощенной рабочей силой».

Д-р Нагпол сказал, что «сейчас необходимы срочные действия», чтобы не допустить перегрузки NHS.

Вирусолог доктор Крис Смит сказал, что в Великобритании «в любом случае, вероятно, уже около 100 000 случаев в день».

Он отметил, что половина случаев Covid протекает бессимптомно и не проявляет никаких симптомов, что позволяет предположить, что текущий средний показатель в 43000 случаев в день был ниже, чем в действительности.

Доктор Кембриджского университета сказал BBC Breakfast: «Так что, вероятно, с учетом того, что число выявленных случаев составляет 50 000, в любом случае мы, вероятно, уже приближаемся к 100 000 случаев в день, но мы просто не знаем о многих из них.

«В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению числа случаев заболевания, но на данный момент наиболее обнадеживающей является то, как много людей серьезно заболевают, сколько людей теряют свои жизни.

«Это число, к счастью, остается очень и очень низким, и это прямое свидетельство эффективности вакцин».

Сегодняшнее исследование ZOE Covid Symptom Study оценило, что в день было 81800 новых случаев - но только те, которые были симптоматичными.

Профессор Тим Спектор, ведущий научный сотрудник исследования, сказал, что «Великобритания действительно в беде».

Он сказал: «К сожалению, наши призывы к более осторожному подходу к управлению Covid остались без внимания, несмотря на тенденции к росту, о которых мы сообщали уже несколько недель.

«Как и опасались, случаи перекинулись на старшую возрастную группу, что, безусловно, приведет к большему количеству госпитализаций и смертей.

«Великобритании необходимо действовать сейчас, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля в преддверии зимы».

Он сказал, что необходимо сделать гораздо больше, чтобы побудить людей получить две дозы вакцины Covid, поскольку 67% населения получают двойной укол.

Профессор Адам Финн сказал, что пять миллионов взрослых в Великобритании все еще не получили первую дозу.

На вопрос, следует ли рассматривать 100 000 случаев в день как ошеломляющие, педиатр профессор Финн ответил: «Да, безусловно, должно.

«Я имею в виду, что нам говорят, что все в порядке, потому что в день умирает от 150 до 200 человек.

«Что ж, через две недели это столько же людей, которые погибли в результате терактов 11 сентября в США, и этого было достаточно, чтобы начать глобальные войны.

«Это действительно не нормально, когда так много людей заражаются этой инфекцией, болеют и умирают. Это действительно большое дело.

«И помимо всех других проблем, с которыми мы сталкиваемся в NHS, нам всем действительно нужно делать все возможное, чтобы снова остановить эти случаи, как это действительно происходит в других европейских странах, которые являются нашими соседями. ”

Вчера министр здравоохранения Саджид Джавид призвал британцев «сыграть свою роль» в предотвращении выхода вируса из-под контроля перед Рождеством.

Он сказал, что если люди не проявят осторожность и не получат бустерные вакцины , они могут «взорвать» и могут потребоваться дополнительные ограничения.

Цифры случаев, госпитализаций или смертей не означают, что Национальная служба здравоохранения испытывает слишком большую нагрузку.

Резервное Подари Sun, Великобритания дожимной кампании, г - н Джавид предупредил , что было жизненно важно , чтобы занять третий удар не только сохранить жизнь , но , чтобы сохранить наши свободы, тоже.

Как сообщалось вчера вечером, министры обсуждают потенциальный «План C» , в котором смешивание между домохозяйствами было запрещено.

Такой план приведет к подавлению собраний среди разных домохозяйств, возможно, к Рождеству, если давление на больницы усилится, сообщает The Telegraph.

Сегодня правительство настаивало на том, что отчеты «не имеют под собой основы».

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