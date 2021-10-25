Когда можно сделать ревакцинацию от коронавируса? Всё о бустерах

Есть несколько факторов, которые определяют, имеет ли кто-то право на повторную инъекцию.
Еще миллионы американцев только что получили право на бустеры COVID-19, но выяснение того, кто имеет право и когда, может сбивать с толку. Проблема усложняется тем, что на этот раз люди могут выбрать вакцину другой марки для этой дополнительной дозы, пишет foxnews.com.
Ряд факторов, в том числе вакцина, с которой вы начали, и когда была введена ваша последняя доза, помогают определить, когда вы соответствуете критериям. Как и первые прививки, бустеры бесплатны и доступны в аптеках, кабинетах врачей и клиниках.
Вот что нужно знать:
Зачем нужны бустеры?
Полностью вакцинированные люди по-прежнему надежно защищены от госпитализации и смерти от COVID-19. Но иммунитет против инфекции со временем может ослабевать, и экстраинфекционный вариант дельта широко распространяется. Органы здравоохранения США хотят укрепить защиту людей из группы риска, которые были вакцинированы несколько месяцев назад, хотя приоритетом остается сделать первые прививки непривитым.
Есть ли бустеры для всех трех вакцин США?
Да, бустеры Pfizer начались в прошлом месяце, а на этой неделе правительство также утратило дополнительные дозы вакцин Moderna и Johnson & Johnson. Но кто имеет право - и когда - зависит от того, какую вакцину вы получили первой.
Можно ли поставить бустер сейчас?
Если вы сначала сделали прививки Pfizer или Moderna, вы имеете право на участие, если ваша последняя доза была не менее шести месяцев назад и вам 65 лет и старше, или вы являетесь более молодым взрослым, у которого есть проблемы со здоровьем, или если у вас есть работа или условия жизни, которые поставили вас в затруднительное положение. повышенный риск тяжелого заболевания или заражения коронавирусом. Медицинские работники, например, включены, потому что они регулярно подвергаются воздействию вируса и не могут прийти на работу даже с самыми легкими инфекциями.
Что, если я получил J&J?
Любой, кто получил прививку от J&J не менее двух месяцев назад, имеет право на участие, независимо от возраста или других факторов.
Почему рекомендации для вакцин отличаются?
Одна инъекция вакцины J&J менее эффективна, чем две дозы формул Moderna или Pfizer, и органы здравоохранения решили, что для реципиентов J&J важно достичь аналогичного уровня защиты. Что касается сроков, J&J просто проверила большее количество людей, получивших двухмесячную бустерную вакцину, чем одного за шесть месяцев. Для получателей прививок Moderna или Pfizer нет четких данных о том, что всем нужна еще одна доза, но иммунитет против инфекции, по крайней мере, у некоторых людей, по-видимому, снизился примерно через шесть месяцев.
Можно ли не ждать 6 месяцев?
Эксперты сходятся во мнении, что слишком раннее усиление бустера может снизить пользу. Время имеет значение, потому что иммунная система постепенно выстраивает слои защиты в течение нескольких месяцев, и если дать этому ответу созреть, увеличиваются шансы, что другая, более поздняя доза обеспечит еще более сильную защиту.
Что значит смешивание бустеров?
Это означает бустер другой марки от вашей первоначальной вакцины. Это дает гибкость в таких ситуациях, как дома престарелых, где может быть введен только один тип ревакцинации. Это также дает людям, подверженным риску редкого побочного эффекта, связанного с одним типом вакцины, возможность переключиться на другую прививку.
Нужно ли искать другую вакцину?
Центры по контролю и профилактике заболеваний и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов не рекомендовали людям переходить на другой вариант, но оставили возможность выбора. Предварительные результаты правительственного исследования показали, что дополнительная доза любой вакцины вызвала усиление антивирусных антител независимо от того, с каких прививок люди начали. Для людей, которые изначально получили прививку J&J, прививки Moderna и Pfizer, казалось, были более сильным стимулом. Но исследователи предупредили, что исследование было слишком маленьким, чтобы утверждать, что одна комбинация лучше другой.
Бустер необходим?
Нет, CDC заявляет, что люди по-прежнему считаются полностью вакцинированными, начиная с двух недель после второй дозы вакцин Moderna или Pfizer или однократной вакцины J&J.
Будут ли еще бустеры?
Никто не знает. Некоторые ученые считают, что со временем люди могут получать регулярные прививки от COVID-19, например ежегодные прививки от гриппа. Но исследователям нужно будет изучить, как долго длится защита от текущих бустеров.