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Андрон Звездочет: по народным приметам 25 октября строго запрещено покупать в церквях свечи для дома, громко смеяться и гадать на картах

1:00:5710/25/2021,София Мальцева
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Если сегодня услышите стук в дверь, то не спрашивайте: “Кто там?”, чтобы не впустить в дом беду.

Если ярко мигают звезды – придет похолодание. Фото: Pixabay.com

25 октября отмечается в народе Андрон Звездочет. В православии чтят память святых Прова, Тараха и Андроника. Святые приняли мученическую смерть в период правления Диоклетиана, который был одним из самых жестоких гонителей христиан. Они пришли из разных мест. Пров был из Памфилии, Андроникос из Эфеса, Тарах из Иллирии. По преданию, их схватили вместе в пустыне. Они были спутниками в жизни и смерти. Святых вместе казнили за их твердую веру во Христа.

В народе в этот день верили, что святой Андрей на Руси был мудрым звездочетом. Считалось, что он способен своим посохом достать небес, а совком набрать звезд. Поэтому в этот день наблюдали за звездами. По ним прогнозировали погоду и будущий урожай. Звездное небо знаменовало подходящий год для урожая гороха, а яркие звезды подготавливали к морозам. Тусклое звездное небо – будет оттепель, а если ярко мигают – придет похолодание. Заметили, как звезда падает, то скоро наступят ветры, а год будет сухим.

Запреты в день Андрона Звездочета:

- Раньше было запрещено в этот день громко смеяться, чтобы не навлечь на себя разные беды.

- Также запрещалось обижать в этот день кого-либо и уж тем более мстить. Тот, кто нарушит запрет, попадет в черную полосу.

- Если сегодня услышите стук в дверь, то не спрашивайте: “Кто там?”, чтобы не впустить в дом беду.

- Чтобы не прогнать из дома счастье, нельзя сегодня гадать, стирать, выбивать одеяла с подушками.

- По народным приметам в день Андрона Звездочета не стоит покупать церковные свечи, иначе не миновать скорой болезни.

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традициипраздникизапретыАндрон Звездочетприметы 
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