Что должен сделать каждый верующий 4 декабря на Введение во храм Пресвятой Богородицы? Сильные молитвы в праздник

Ежегодно в начале декабря все православные верующие отмечают праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы. Его история достаточно интересна и известная каждому, кто почитает Богородицу и молится ей.
Анна и Иаоким долго мечтали завести детей, но по воле судьбы их мечта никак не осуществлялась. Находясь в отчаянии и тоске, пара дала обет, в котором обещала посвятить подаренного высшими силами ребенка Господу Богу. Через небольшой промежуток времени после этого события Анна узнала, что беременна, а затем у них родилась дочь, которую назвали Марией. До трех лет девочка росла с родителями, была окружена любовью и заботой. Однако затем, выполнив свое обещание, родители отвели Марию в Иерусалимский храм, где впоследствии она прожила до 15 лет. По достижению пятнадцатилетия Марию обручили с Иосифом, но она по-прежнему оставалась чистой и целомудренной.
Ежегодной 4 декабря верующие посещают православные храмы, чтобы обратиться к Богородице с молитвой. Часто её просят о крепком здоровье, о счастье семьи и близких, о благополучии и достатке. Важно помнить, что, читая молитву, важно быть искренними и желать того, о чем просите всем сердцем. Тогда ваши молитвы наверняка будут услышаны.
Начать день лучше с молитвы, сходить в храм или посвятить утро себе и семье, сохраняя спокойствие и гармонию. Если посетить храм не представляется возможным, то лучше прочесть кондак и тропарь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. Работу в этот день следует ограничить, выполняя только несложные бытовые задачи. Ремонт, шитье и стирка в этот праздник запрещены. Поскольку праздник входит в дни поста, в него разрешено есть рыбу и пить вино в умеренных количествах. Злоупотреблять алкоголем крайне не рекомендуется.
Молитвы Пресвятой Богородице.
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