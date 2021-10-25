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Лунный календарь на стрижку ногтей, посещение парикмахера, маникюра и педикюра на ноябрь 2021: самые благоприятные и неблагоприятные дни

2:00:0010/25/2021
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Для того, чтобы ваш поход к парикмахеру или мастеру по маникюру и педикюру не закончился плачевно, необходимо пользоваться Лунным календарем.

Лунный календарь является ориентиром для людей уже на протяжении многих лет. Фото: Pixabay
Лунный календарь является ориентиром для людей уже на протяжении многих лет. Фото: Pixabay

Лунный календарь позволяет узнать благоприятные и неблагоприятные даты для многих ваших планов. Касается это не только таких глобальных действий, как рождение ребенка или перелет в самолете, но и таких простых, как стрижка волос или покрытие лаком ногтей. Считается, что неблагоприятные даты для этого могут привести к несчастью, проблемам или невзгодам. Положение, фаза и знак Луны напрямую влияет на людей, поэтому необходимо всегда ориентироваться на этот календарь.

Что касается процедур с ногтями, то следующий месяц будет очень благоприятным. В Лунном календаре на ноябрь есть только одна дата, в которую ни в коем случае нельзя стричь ногти, записываться на маникюр или педикюр — 5 ноября. Есть еще несколько дней, которые считаются не самыми удачными — 19-24 ноября. Самым благоприятным станет промежуток с 6 по 11 ноября. Удачными также можно считать периоды с 15 по 18 число, а также 25-28 ноября. Остальные же даты считаются нейтральными.

Если вы хотите полностью изменить имидж, заняться лечением ногтей или наращиванием, то для вас идеально подойдут самые благоприятные дни. Хотите просто подстричь ногти или покрыть их лаком? Выберите нейтральные дни, и вы обойдете все несчастья, которые могут с вами случиться в будущем.

Ситуация с походом к парикмахеру немного сложнее. Самыми удачными будут 1, 9, 17-18, 25 и 27 ноября. Менее благоприятными станут 3, 6-8, 12, 15, 19, 26 и 30 числа. Не стоит заниматься волосами в 4, 10, 13-14, 16 числах, и ни в коем случае нельзя заниматься этим 5, 22, 24 и 29 ноября. Эти даты касаются окрашивания и полной смены имиджа. Остальные дни считаются нейтральными, и во время них можно сделать небольшие корректировки своей прически.

Все эти даты относятся к вам, если вы сами работаете в этой сфере. Лучше всего подобрать рабочий график под все выше указанные даты. Это стоит сделать как из-за того, что у вас будет больше прибыли, так и потому, что вы не навредите никому из своих клиентов.

Напомним, что астрологи заявили, что от вашего знака Зодиака зависит то, как вы умрете. Подробнее об этом вы можете узнать в нашем материале.

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