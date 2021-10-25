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Грешно ли работать 25 октября праздник Иерусалимской иконы Божией Матери?

1:30:3310/25/2021,София Мальцева
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Икона Пресвятой Богородицы считается чудотворной и на это есть много разных свидетельств. Главным чудом было исцеление преподобной Марии Египетской от сглаза.

В этот день не занимаются домашними делами. Фото: Pixabay.com

Считается, что евангелист Лука написал икону Божией Матери Иерусалимской, всего спустя 15 лет от Вознесения Иисуса Христа в Гефсимании. В пятом веке ее перевезли в Римскую Империю. Считается, что эта икона Святой Девы Марии помогла войнам из Византии во время жестоких нападок скифских войнов. В десятом веке икону принесли в Корсунь, которая сейчас называется Херсонес, и подарили великому князю Владимиру Красное Солнышко. Когда Новгород принял христианство, равноапостольный князь подарил им эту икону. После чего Иван Грозный ее перевез в Московский Успенский собор. Когда случилось нападение Наполеона в 1812 году настоящий образ пропал и был заменен его списком.

Икона Пресвятой Богородицы считается чудотворной и на это есть много разных свидетельств. Главным чудом было исцеление преподобной Марии Египетской от сглаза.

За всю историю существования этого способа случилось много чудесных избавлений от разных недугов и болезней. Главное, что молитва перед ликом Богородицы помогает от паралича, болезней глаз и даже слепоты. Существуют разные случаи, когда общая молитва к “Иерусалимской” Божией Матери останавливала вспышки холеры и чумы.

В этот день есть много запретов. Нельзя стирать, белить, выбивать перины, гадать, издеваться над животными, ссориться, покупать для дома церковные свечи. Если будете много смеяться, накличете на себя мучения, а если обидите кого-то, то вам не будет счастья. Ни в коем случае не спрашивайте “кто там?” на стук в двери, вы впустите в дом горе.

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традициипраздникизапретыикона Божией Матери Иерусалимская
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