Почти забытое венерическое заболевание снова быстро развивается в Великобитании

Согласно опубликованному в пятницу отчету, некогда редкое заболевание, передающееся половым путем, связанное с поеданием мяса, которое вызывает «мясистые красные» язвы, распространяется по Великобритании.
Случаи донованоза, который вызывает толстые язвы, повреждающие ткани половых органов, неуклонно растет в регионе с 2016 года, и ожидается, что количество случаев заболевания будет расти, согласно данным и экспертам, цитируемым Birmingham Live, пишет nypost.com.
«Цифры говорят о том, что донованоз, который ранее считался ограниченным в регионах, включая Индию, Бразилию и Новую Гвинею, становится все более распространенным на этих берегах», - сказал д-р Датта из клиники MyHealthCare в Лондоне.
Представители здравоохранения сообщили о 30 случаях ЗППП в Великобритании в 2019 году, но большее количество инфекций за последние два года может представлять риск для общественного здоровья, предупредила она.
ЗППП обычно передается при незащищенном половом контакте, но в редких случаях он может передаваться через несексуальный контакт кожи с кожей и новорожденным младенцам через их мам.
По данным Healthline.com, симптомы включают «выпуклые красные шишки», «поврежденную кожу» и «потерю цвета генитальной ткани» .
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, ЗППП чаще встречается в некоторых частях Индии, Папуа-Новой Гвинеи, Центральной Австралии и Карибского бассейна и на юге Африки.
Чтобы вылечить болезнь, необходимо длительное лечение, в том числе антибиотиками.