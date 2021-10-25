26 октября - праздник Иверской иконы Пресвятой Богородицы: удивительное чудо святыни – как утопили во спасение и как она оказалась на святой Горе

Иверская чудотворная икона Божией Матери находится на горе Афон, в знаменитом центре православного монашества. По традиции, образ написан апостолом и евангелистом Лукой. В 9 веке эта икона была во владении вдовы, жившей в Никее. Этого города в Малой Азии больше не существует, но в свое время он был местом проведения двух Вселенских Соборов: первого, который составил первые восемь статей Никейского символа Веры, и седьмого, который восстановил почитание икон после длительной борьбы с иконоборческой ересью, которая ошибочно приравняла почитание икон к идолопоклонству.
Когда у власти был византийский император – иконоборец Феофил, то он отправил солдат в дом вдовы, где в маленькой часовне было почетное место, которое занимала Иверская икона Божией Матери. Один из солдат ударил мечом по иконе, и сразу же из рассеченной щеки Богородицы потекла кровь. Потрясенный таким чудом, солдат почувствовал какую ошибку он совершил и тут же раскаялся, отрекся от иконоборческой ереси и ушел в монастырь. По его совету вдова хорошо спрятала образ Божией Матери, чтобы не допустить ее дальнейшее осквернение. Помолившись о перед иконой на коленях, вдова скинула чудотворный образ в море. К ее огромному удивлению и радости, Икона не утонула, а, оставаясь в вертикальном положении, поплыла в западном направлении.
Через несколько лет, икона оказалась на Святой горе. По легенде Богородица сама явилась к преподобному Гавриилу и сказала, чтобы он без страха подошел к иконе на воде и взял ее в руки. Послушный словам Божией Матери, говорит афонское предание, Гавриил "ходил по водам, как по суше", взял Икону и принес ее обратно на берег.