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Как правильно высаживать озимые лук и чеснок: советы экспертов по посадке и выбору семян

4:00:3510/25/2021
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При посадке озимых лука и чеснока стоит всегда быть внимательным и учитывать сразу несколько важных факторов.

Посадка озимых лука и чеснока всегда было актуальной осенней садоводческой темой. Фото: Pixabay
Посадка озимых лука и чеснока всегда было актуальной осенней садоводческой темой. Фото: Pixabay

Летний огородный и дачный сезоны уже давно завершились, и одна из немногих актуальных тем среди всех садоводов и огородников стала посадка озимых огородных культур. При работе и луком и чесноком стоит обращать внимание сразу на несколько агротехнических факторов, которые помогут вырасти вашим овощам здоровыми и питательными.

В первую очередь, нужно определиться со сроком посадки, и здесь лучше передержать, чем недодержать. Для того, чтобы лук или чеснок получился хорошим, вам необходимо посадить его за три недели до постоянных морозов, и чем позже, тем лучше. Это делается для того, чтобы луковки не пустились в рост раньше срока.

Обязательно нужно учесть место посадки. Для того, чтобы подготовить почву, вам необходимо прочистить и прорыхлить грядки, на которых вы хотите высадить лук и чеснок. Лучше всего посадить их на те места, где до этого росли картофель, капуста, томат, огурец, тыква и кабачок. Ни в коем случае не садите туда, где до этого росли другие лук и чеснок.

Нельзя забывать и об удобрениях. Лучшим выбором будут универсальные средства на все осенние культуры. Не забывайте о том, что в их содержании должно быть высокое содержание фосфора и калия. Не забывайте и про органические удобрения, которые нужно постоянно обновлять.

Высаживаются озимые чеснок и лук зубками, однозубками и бульбочками. Расстояние между растениями должно быть 8-10 см, между рядами больше в два раза — 18-20 см, а глубина должна составлять 5-8 см. Кстати, не стоит долго думать о глубине посадки, так как глубина подействует на рост только в положительном ключе: лук и чеснок растет быстрее и сохраняется от вымерзания, если он находится глубоко.

Напомним, что астрологи опубликовали Лунный календарь на ноябрь-2021 для ухода за домашними растениями. О том, в какие дни лучше заняться пересаживанием, рыхлением и поливанием, читайте подробнее в нашем материале.

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посадкаозимый чеснокозимый лук
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