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Самые удачные дни для начинания любого дела в ноябре 2021 года по лунному календарю

4:45:5610/25/2021Фото: Сверяетесь ли вы с лунным календарем для определения удачных дат?
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Ноябрь уже совсем близко, а это значит, что пора познакомиться с датами, благоприятными для новых начинаний по лунному календарю.

Лунный календарь — универсально средство для выбора даты выполнения важных дел. Фото: Pixabay.com
Лунный календарь —универсально средство для выбора даты выполнения важных дел. Фото: Pixabay.com

Лунный календарь, основанный на смене лунных фаз, с давних времен помогает людям планировать свою жизнь и выбирать наиболее благоприятные моменты для осуществления задуманного. С помощью лунного календаря можно определить хорошие дни для производственных и бизнес сделок, для проведения тех или иных бытовых работ. Можно даже выбрать день для удачной стрижки или маникюра — выбор дел и действий не ограничен.

Октябрь подходит к концу и на пороге каждого дома уже стоит последний осенний месяц — ноябрь. Он может преподнести людям много сюрпризов и неожиданных сложностей, поскольку в этот месяц главным зодиакальным знаком является стойкий и несколько грубый Скорпион. Это очень строптивый знак, который своей энергетикой может повлиять на поведение окружающих как в лучшую, так и в худшую сторону.

Какие дни в ноябре 2021 года подходят для начинания любого дела?

В ноябре благоприятными для любых начинаний считаются 2, 3, 5, 11, 13 и 17 числа. Данные даты обеспечивают наибольший процент удачи в новых свершениях, а также дают больше положительной энергии тому, кто хочет совершить задуманное. В эти числа ноября можно смело начинать новые дела, открывать свой бизнес или начать заниматься чем-то новым для себя, найти новое хобби. Любые новые дела, отложенные на 1, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16 и 18 числа ноября, не завершатся успешно и могут принести ряд серьезных проблем.

Напомним, что 19 ноября произойдет сильное по своей энергетике полнолуние. На что оно повлияет, и как его магическую энергию можно использовать в свою пользу вы можете узнать в нашем материале.

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удачалунный календарьноябрь 2021
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