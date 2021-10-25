Самые удачные дни для начинания любого дела в ноябре 2021 года по лунному календарю

Лунный календарь, основанный на смене лунных фаз, с давних времен помогает людям планировать свою жизнь и выбирать наиболее благоприятные моменты для осуществления задуманного. С помощью лунного календаря можно определить хорошие дни для производственных и бизнес сделок, для проведения тех или иных бытовых работ. Можно даже выбрать день для удачной стрижки или маникюра — выбор дел и действий не ограничен.
Октябрь подходит к концу и на пороге каждого дома уже стоит последний осенний месяц — ноябрь. Он может преподнести людям много сюрпризов и неожиданных сложностей, поскольку в этот месяц главным зодиакальным знаком является стойкий и несколько грубый Скорпион. Это очень строптивый знак, который своей энергетикой может повлиять на поведение окружающих как в лучшую, так и в худшую сторону.
Какие дни в ноябре 2021 года подходят для начинания любого дела?
В ноябре благоприятными для любых начинаний считаются 2, 3, 5, 11, 13 и 17 числа. Данные даты обеспечивают наибольший процент удачи в новых свершениях, а также дают больше положительной энергии тому, кто хочет совершить задуманное. В эти числа ноября можно смело начинать новые дела, открывать свой бизнес или начать заниматься чем-то новым для себя, найти новое хобби. Любые новые дела, отложенные на 1, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16 и 18 числа ноября, не завершатся успешно и могут принести ряд серьезных проблем.
Напомним, что 19 ноября произойдет сильное по своей энергетике полнолуние. На что оно повлияет, и как его магическую энергию можно использовать в свою пользу вы можете узнать в нашем материале.