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Почему на Иверской иконе Пресвятой Богородицы есть кровь? Что это обозначает? Где увидеть икону на Афоне

3:30:1710/25/2021,София Мальцева
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Прошло много времени, однажды монахи Иверского монастыря на Афоне заметили столп света, сияющий над морем.

Иверский монастырь на горе Афон. Фото: Azbyka.ru

Иверская икона Божией Матери носит свое название по месту своего нахождения — Иверский монастырь, расположенный на вершине Святой Афон.

Написан святой образ был Евангелистом Лукой. Святой образ долгое время хранился у вдовы, которая жила недалеко от этого места. Пока языческие иконоборцы начали преследовать христиан, разоряя их дома, требуя уничтожить святые образы. Не стал исключением дом праведной вдовы, у которой находился образ Богоматери.

К христианке пришли вооруженные солдаты, желая отобрать икону. Уничтожая все иконы в доме, один солдат ударил ее мечом, оставив на лике Пресвятой Богородицы глубокую царапину. Он собрался отвернуться, но вдруг заметил, что с поврежденной иконы начала капать кровь. Солдат опешил от увиденного и приказал спрятать Святой образ хозяйке.

Горько оплакивая свою судьбу, вдова вознесла молитву Пречистой Деве, а потом подошла к морю и положила икону на воду. Чудотворная святыня поплыла по морю. Вскоре об этом узнали все верующие. А сын набожной женщины, пораженный таким чудом, отправился на Афон, где стал монахом.

Прошло много времени, однажды монахи Иверского монастыря на Афоне заметили столп света, сияющий над морем. Такое видение длилось несколько дней, которое наблюдали все монахи Святой Горы. Наконец они спустились к краю моря, где увидели столп света, стоящий над иконой Пресвятой Богородицы. Но когда они приблизились к нему, икона переместилась дальше в море.

Оказалось, что образ может забрать только Гавриил, который служил там. Потому что к нему во сне явилась Дева Мария и сказала, чтобы он не боялся и забрал образ. Монах так и сделал. Он пошел по воде, и святыня опустилась к нему в руки. С тех пор чудотворный образ хранится в Иверском монастыре на Афоне, в Греции.

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православиеисторияпраздникиДень Иверской иконы Божией Матери
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