Какой сегодня церковный праздник 25 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 25 октября 2021 годаСвященноисповедника Николая (Могилевского), митрополита Алма-Атинского
Перенесение из Мальты в Гатчину части Древа Животворящего Креста Господня, Филермской иконы Божией Матери и десной руки Иоанна Крестителя
Мучеников Прова, Тараха и Андроника
Преподобного Амфилохия Глушицкого, игумена
Преподобного Космы, епископа Маиумского, творца канонов
Народные праздники и приметыАндрон Звездочет
В эту дату почитают трех святых мучеников – Прова, Тараха, Андроника.
В старину в этот праздник люди молились, чтобы звезда человека не закатилась за гору. Считалось, что небесные светила влияют на судьбы людей. Если загоралась новая звезда – рождался человек, а если гасла – умирал. Чем ярче светила звезда, тем счастливее была жизнь.
В этот день нельзя ссориться, громко смеяться, гадать на картах, выбивать перины и матрасы, стирать, красить, пинать домашних животных, приобретать в церквях свечи для дома.
Звездопад предвещает скорый ветер.
Приметы:
- Сильное мерцание звезд преимущественно синими оттенками – к снегу.
- Яркие звезды – к морозу, тусклые – к оттепели.
- Много ярких звезд – к урожаю гороха.
- Падающие звезды – к ветру.
- Если разница между дневной и ночной температурой увеличивается, то погода будет хорошая.
Источник: my-calend.ru