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Какой сегодня церковный праздник 25 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:0610/24/2021
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В этот день нельзя ссориться, громко смеяться, гадать на картах, выбивать перины и матрасы, стирать, красить, пинать домашних животных, приобретать в церквях свечи для дома.

Много ярких звезд – к урожаю гороха. Фото: Pixabay.com

Православные праздники 25 октября 2021 года

Священноисповедника Николая (Могилевского), митрополита Алма-Атинского
Перенесение из Мальты в Гатчину части Древа Животворящего Креста Господня, Филермской иконы Божией Матери и десной руки Иоанна Крестителя
Мучеников Прова, Тараха и Андроника
Преподобного Амфилохия Глушицкого, игумена
Преподобного Космы, епископа Маиумского, творца канонов

Народные праздники и приметы

Андрон Звездочет
В эту дату почитают трех святых мучеников – Прова, Тараха, Андроника.

В старину в этот праздник люди молились, чтобы звезда человека не закатилась за гору. Считалось, что небесные светила влияют на судьбы людей. Если загоралась новая звезда – рождался человек, а если гасла – умирал. Чем ярче светила звезда, тем счастливее была жизнь.

В этот день нельзя ссориться, громко смеяться, гадать на картах, выбивать перины и матрасы, стирать, красить, пинать домашних животных, приобретать в церквях свечи для дома.

Звездопад предвещает скорый ветер.

Приметы:

- Сильное мерцание звезд преимущественно синими оттенками – к снегу.
- Яркие звезды – к морозу, тусклые – к оттепели.
- Много ярких звезд – к урожаю гороха.
- Падающие звезды – к ветру.
- Если разница между дневной и ночной температурой увеличивается, то погода будет хорошая.

Источник: my-calend.ru

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