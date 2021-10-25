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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 25 октября 2021 в России и мире

12:20:2710/25/2021
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 25 октября 2021 года.

25 октября – Всемирный день макарон. Фото: Pixabay.com

• День панка (Punk for a Day Day)
• Всемирный день макарон (World Pasta Day)
• Международный день художника (International Artist Day)
• День таможенника РФ
• Праздник Иерусалимской иконы Божией Матери
• Международный день школьных библиотек (International School Library Day)
• Всемирный день производителей пиццы (World Pizza Makers Day)
• Международный день борьбы женщин за мир
• День маркетолога
• День трубного зова дальних странствий
• День круговой поруки
• День работника кабельной промышленности РФ
• Всемирный день оперы (World Opera Day)
• Европейский день гражданского правосудия, Европейский день юристов (European Day of Civil Justice, European Lawyers Day)
• Праздник иконы Божией Матери Мохнатинская
• Праздник иконы Божией Матери «Одигитрия» Ярославская
• Праздник Рудненской иконы Божией Матери
• День «Я забочусь о тебе» (National I Care About You Day) - США
• Праздник мельников - Беларусь
• Октябрьский банковский выходной (October Bank Holiday) - Ирландия
• День жирных продуктов (National Greasy Foods Day) - США
• День Конституции - Литва
• День труда (Labour Day) - Новая Зеландия
• Кислейший день (Sourest Day) - США
• День благодарения (Thanksgiving Day) - Гренада
• День сотрудников органов внутренних дел - Узбекистан
• День «Карикатуристы против преступности» (National Cartoonists Against Crime Day) - США
• День автономии Страны Басков (Day of the Basque Country) - Испания
• День вооружённых сил - Румыния
• День ретроцессии (Taiwan`s Retrocession Day) - Тайвань
• День суверенитета (Sovereignty Day) - Словения
• Праздник святого Фрутоса (Feast of Saint Frutos) - Испания
• День карате - Япония
• Именины у Амфилоха, Богдана, Доминики, Кузьмы, Тараса, Мартина, Александра, Дарьи, Дениса, Ивана, Николая
• День Ондроника (Андрон Звездочёт)

Важные события:
• 25 октября 1839 года в США создано первое в мире железнодорожное расписание
• 25 октября 1889 года в Париже завершено строительство Эйфелевой башни
• 25 октября 1990 года впервый вышла в эфир телеигра «Поле чудес»
• 25 октября 1990 года принята Декларация о государственном суверенитете Республики Алтай
• 25 октября 2001 года выпущена операционная система Microsoft Windows XP

Источник:kakoysegodnyaprazdnik.ru

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