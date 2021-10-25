В Новосибирске ищут двух школьников: дети не вернулись домой с прогулки

24 октября, вечером, в Новосибирске пропали два школьника: 12-летний Артем Романенко и 9-летний Артем Самолетов. Их ищут в Кировском районе.
Как рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в Новосибирске, ребята ушли гулять, но не вернулись домой. Отметим, что Самолетов уже несколько раз убегал из дома. Школьника искали другие отряды на прошлой неделе. Но о пропаже детей заявили родители Романенко. Ребята ушли гулять с мобильными телефонами, но они отключены.
Также волонтёры добавили, что сейчас в Кировском районе работают сотрудники поисковых отрядов, которые изучают записи с камер наблюдения и занимаются поиском пропавших.
Приметы Артема Романенко: рост 164 см, плотное телосложение, зеленые глаза, длинные темно-русые волосы. Был одет в черную куртку, бежевую кофту, штаны и кроссовки черного цвета, зеленую шапку. Рост Артема Самолетова 140 см, худощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы. Был одет в ветровку темно-синего цвета, серую водолазку, темно-синие штаны и белые кроссовки.
Если вам известно, где находятся пропавшие школьники, то сообщите об этом по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.