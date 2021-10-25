В Афганистане порядка 17 человек погибли в жуткой перестрелке

В Афганистане при конфликте правительства и банды с оружием скончались порядка 17 человек. Все случилось в городе Герат 24 октября. Стрельба началась в первой половине дня и закончилась только к вечеру. Пострадали мирные жители, среди них трое женщин и семь детей. Перестрелка стало первой с момента захвата власти Талибами (террористическая организация, запрещена в России).
Представитель пресс-службы МВД Афганистана сообщил в своем Twitter, что перестрелка была начата преступной организацией. Он заявил, что злоумышленники, трое из которых были ликвидированы, занимались похищением людей.
Напомним, Владимир Путин 21 октября сообщал, что сообщество "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) стремится к избавлению от радикальных объектов в стране. Представителям сообщества удалось войти в Кабул 15 августа, после чего ими было объявлено о завершении войны.