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Можно ли 26 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник Иверской иконы Пресвятой Богородицы?

4:30:3610/25/2021,София Мальцева
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Считается, что сегодня нельзя работать по дому. Особенно беременным.

Скорбя и боясь осквернения иконы, праведная женщина вместе со своим сыном подошли к морю. Фото: Pixabay.com

26 октября отмечается день Иверской иконы Божией Матери, которая была на писана евангелистом Лукой. Считается, что ее приобрели монахи Афонского монастыря самым необычным способом. Одно время святой образ хранился в Никее у вдовы. Но, однажды к ней пришли иконоборцы, которые разрушали любые иконы, считая их идолами.

Тогда один из воинов ткнул изображение копьем, и увидел, как на месте раны выступила кровь. Он испугался и раскаялся в своем поступке, пав на колени перед святыней, солдат приказал женщине спрятать ее.

Скорбя и боясь осквернения иконы, праведная женщина вместе со своим сыном подошли к морю. На берегу вдова осенила юношу образом, а затем, помолившись, спустила святыню на воду. Но случилось чудо - икона стала вертикально, и, повернувшись к берегу, поднялась над волнами, удаляясь от них в неизвестную сторону. Оказалось, что икона доплыла до горы Афон, где монахи заметили в небе огромный столб света. Вся братия видела это чудесное явления, подойдя ближе они поняли, что свет исходит от иконы Божией Матери, хотели взять ее, но она отдалилась от них. В то время святой преподобный Гавриил был одним из братии этого монастыря. Божья Матерь явилась ему в видении и велела передать настоятелю и братьям монастыря, что желает им иметь Ее Икону в качестве помощи и спасения. Она велела Гавриилу без страха подойти к иконе на воде и взять ее в руки. Послушный словам Божией Матери, Гавриил взял Икону и принес ее обратно на берег. Затем святой образ принесли в монастырь и поместили в алтарь.

Считается, что сегодня нельзя работать по дому. Особенно беременным. Священнослужители уверяют, что нет греха в работе в этот день. Только вот отмечают, что заниматься шитьем и уборкой не желательно.

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православиепраздникиИверская икона Богородицыможно ли работать
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