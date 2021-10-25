Можно ли 26 октября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник Иверской иконы Пресвятой Богородицы?

26 октября отмечается день Иверской иконы Божией Матери, которая была на писана евангелистом Лукой. Считается, что ее приобрели монахи Афонского монастыря самым необычным способом. Одно время святой образ хранился в Никее у вдовы. Но, однажды к ней пришли иконоборцы, которые разрушали любые иконы, считая их идолами.
Тогда один из воинов ткнул изображение копьем, и увидел, как на месте раны выступила кровь. Он испугался и раскаялся в своем поступке, пав на колени перед святыней, солдат приказал женщине спрятать ее.
Скорбя и боясь осквернения иконы, праведная женщина вместе со своим сыном подошли к морю. На берегу вдова осенила юношу образом, а затем, помолившись, спустила святыню на воду. Но случилось чудо - икона стала вертикально, и, повернувшись к берегу, поднялась над волнами, удаляясь от них в неизвестную сторону. Оказалось, что икона доплыла до горы Афон, где монахи заметили в небе огромный столб света. Вся братия видела это чудесное явления, подойдя ближе они поняли, что свет исходит от иконы Божией Матери, хотели взять ее, но она отдалилась от них. В то время святой преподобный Гавриил был одним из братии этого монастыря. Божья Матерь явилась ему в видении и велела передать настоятелю и братьям монастыря, что желает им иметь Ее Икону в качестве помощи и спасения. Она велела Гавриилу без страха подойти к иконе на воде и взять ее в руки. Послушный словам Божией Матери, Гавриил взял Икону и принес ее обратно на берег. Затем святой образ принесли в монастырь и поместили в алтарь.
Считается, что сегодня нельзя работать по дому. Особенно беременным. Священнослужители уверяют, что нет греха в работе в этот день. Только вот отмечают, что заниматься шитьем и уборкой не желательно.