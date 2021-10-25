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25.10
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В Новосибирске погода в начале недели порадует теплом до +12 градусов

2:10:1410/25/2021
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Но ожидаются порывы сильного ветра.

Погода порадует горожан в первый рабочий день недели. Фото: Pixabay.com

25 октября, сегодня, в Новосибирскую область идут теплые воздушные массы с юго-запада. Благодаря чему, столбики термометров поднимутся, а дожди приостановятся.

В понедельник ожидается теплая и временами солнечная погода, но будет сопровождаться достаточно сильными порывами ветра.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ночь на 25 октября в Новосибирске ночью было +4...+6 градусов, днем потеплеет до +10...+12. При этом будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный ожидается днем 8-13 м/с местами порывы до 18 м/с.

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новосибирскпогодапрогнозыпонедельник
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