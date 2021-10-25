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Чудеса Иверской иконы Богородицы: самая чудодейственная молитва афонской святыне

5:00:1210/25/2021,София Мальцева
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Спустя два столетия священный образ явился на горе Афон. Он стоял в свете огненного столпа с моря, недалеко от мужского монастыря, который назывался Иверским.

Пресвятой Богородице молятся в Храмах и просят чаще всего исцеления. Фото: Pixabay.com

Когда в Византии правил император Феофил, совершалась серьезная борьба с иконами. Однажды войны правителя ворвались в дом вдовы, где в небольшой часовне стояла на почетном месте Иверская икона. Они уничтожали иконы, и один из солдат попал острым копьем по изображению. После этого из рассеченной щеки Девы Марии пошла кровь. Испугавшись такого неожиданного чуда, он приказал хорошо спрятать святыню. И больше к ней не прикасался. Это было первое, что указывало на чудотворность иконы Богородицы.
Помолившись перед святыней, вдова опустила Святой образ море. Но икона не утонула, поплыла в вертикальном положении в сторону запада. Чтобы спастись от преследований, сын вдовы покинул Никею и направился на гору Афон, где он вел праведную монашескую жизнь до конца своих дней. Там он поведал историю, как его мать водрузила Святой образ на волны, и этот рассказ передавался из одного поколения монахов к другому.
Спустя два столетия священный образ явился на горе Афон. Он стоял в свете огненного столпа с моря, недалеко от мужского монастыря, который назывался Иверским. Тогда же служил вместе остальной братией святой Гавриил братии этого монастыря. Пресвятая Богородица явилась именно к нему во сне и велела рассказать настоятелю и остальным монахам, что желает им иметь ее Образ в качестве помощницы и спасении. Дева Мария сказала Гавриилу, чтобы он без страха подошел к иконе по морю, и взял ее в руки. Гавриил послушался слов Божией Матери. И по преданию, Старец прошелся по воде и взял Святой образ, отнеся его в монастырь.

Молитва Афонской святыне:

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православиемолитвапраздникиИверская икона Божией матери
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