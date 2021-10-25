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В Новосибирске предупредили о ежегодном повышении тарифов на тепло

3:09:0510/25/2021
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Город хотят перевести на альтернативную котельную.

О принятом решении местных властей станет известно, предположительно, до середины ноября. Фото: Pixabay.com

Новосибирск хотят перевести в новую ценовую зону альтернативной котельной, это позволит вложить в ремонт теплосетей 15 миллиардов рублей за 10 лет. Но, чтобы покрыть все затраты на ремонт, будут повышать тарифы ежегодно на 7,2%.

Таким образом, расчеты повышение стоимости тарифа напрямую зависят от того, как дорого обойдется строительство новой котельной, инфраструктуры для нее и стоимость содержания.

Эксперт в сфере энергетики Сергей Бухаров рассказал, что полученную цену сравнят с действующим тарифом. Если тариф выше цены альткотельной, то это говорит о неэффективности системы. Тариф замораживается до того года, когда его значение сравняется с ценой альтернативной котельной. Но стоит отметить, что эта же цена еще и индексируется ежегодно на инфляцию. Если же тариф ниже, то для избежания резкого скачка при переходе от тарифа к предельной цене составляется график, утвержденный губернатором.

Например, человек, живущий один в квартире 33 кв. метра, с 1 июля 2021 года платит за отопление около 995 рублей. При увеличении на 7,2%, плата составит 1066,64 рубля. При повышении еще на 6,9%, стоимость поднимется до 1140,23 рубля.

Добавим, что региональные власти провели переговоры с департаментом по тарифам Новосибирской области и СГК о переходе в зону альтернативной котельной. О принятом решении станет известно, предположительно, до середины ноября.

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тарифыповышение ценоплата тепла
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