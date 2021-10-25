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Скандальный остров Огуречный под Бердском: Почему экс-глава Искитимского района Олег Лагода продал землю на реке Бердь за 10 млн рублей и что на ней происходит осенью 2021 года

9:44:0410/25/2021,Алина Бурова
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Цена заключаемой сделки оказалась занижена в пять раз. Бизнесмены уже построили шикарные виллы в надежде на спокойную жизнь, но не тут то было.

Главу Искитимского района Олега Лагоду обвинили в махинациях с федеральной землей. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»/Администрации Искитимского района

Владельцы жилых домов на острове Огуречный оказались притеснены судами и прокуратурой после обнародования уголовного дела экс-главы Искитимского района Олега Лагоды.

Напомним, что чиновника обвиняют в совершении преступления по части 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По версии следствия, глава Искитимского района передал земельный участок площадью 175 тысяч квадратных метров, представляющего собой остров, в пользование третьим лицам. Как говорят следователи, Олег Лагода был в курсе того, что земельный участок находился в зоне рекреационного назначения и использовать его было запрещено. В 2014 году на основании постановления, глава района заключил договор купли-продажи участка для размещения дачного некоммерческого товарищества. Цена сделки превысила 10 млн рублей. Сумму назвали явно заниженной. Ущерб, который нанес государству бывший глава Искитимского района, был оценен в 44,5 млн рублей. Недавно Центральный районный суд Новосибирска в пятый раз продлил срок домашнего ареста Олега Лагоды - до 22 декабря 2021 года. Но как же теперь живут владельцы домов на острове Огуречный? «Курьер.Среда» побывал на территории элитной земли.

«Остров невезения в океане есть»

Остров Огуречный находится в акватории Бердского залива Новосибирского водохранилища близ села Морозово. Форма острова довольна причудлива и с высоты птичьего полета напоминает сердце.

Огуречный с высоты птичьего полета. Фото: YouTube

Площадь земельного участка составляет 17 га. На въезде к острову расположена переправа, которую соорудили владельцы острова. Проехать по ней запрещено. Дальше - только пешком.

Проезд запрещен. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Дойдя до охранного пункта, сторож сообщил, что вход запрещен. Мол, по всем вопросам звоните по телефону, который указан на щите.

Пункт охраны на острове Огуречный. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Рассмотрев щит с генпланом стало понятно, что на острове предполагается размещение детской площадки, ресторана и даже песчаного пляжа, но и здесь мечты собственников земельных участков обрываются уведомлением Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

На остров были большие планы. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Согласно решению Искитимского районного суда, дачное некоммерческое товарищество «ФМК» должно было снести дамбу, соединяющую берег Бердского залива с островом, однако этого сделано не было. Дамба была переделана в трубчатый переход. В уведомлении четко сказано, что так как должником решение суда не исполнено, то 20 октября 2021 года будет осуществляться принудительный снос самовольной постройки, но до настоящего момента данное заявление не осуществлено.

Уведомление приставов и трубчатый переход к острову. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Связаться с финским застройщиком недвижимости не удалось, ровно как и с членами правления ДНТ «ФМК». К слову, участников дачного товарищества объединяет одно - бизнес. Владельцами компании, исходя из открытых данных,  являются: Ярослав Солоха, Юрий Логуткин, Владимир Непомнящих, Евгений Черных, Дмитрий Тонких.

«Для тех, кто состоялся в жизни»

В 2015 году Ярослав Солоха, будучи лицом компании «ФМК», заявлял, что остров - это уникальный проект для людей, которые состоялись в жизни. Потенциальных покупателей завлекали недвижимостью среди чистого воздуха. Дачники были уверены в спокойной и размеренной жизни, ведь администрация Искитимского района в своё время по собственной инициативе продала им этот участок.

Подчеркнем, что к острову Огуречный подведены все необходимые коммуникации, такие как: газ, свет, вода. К своим домам владельцы добираются либо через лес, либо по воде.

Пройти к домам можно через лес. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Вдали виднеются дома собственников. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

А что говорят соседи? 

Редакция пообщалась с соседями владельцев участков острова «Огуречный», проживающими в СНТ «Ива-2».

Один из владельцев дачи в СНТ «Ива-2» рассказал о соседях. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Как рассказал один из дачников, раньше на Огуречный направлялось большое количество машин.

- Поскольку сейчас в некоторой части раскопали дамбу, то автомобилисты соответственно проехать не могут, - сказал собственник земли в СНТ «Ива-2».

Как выяснилось, кран, расположенный параллельно от Огуречного, лишь углубляет акваторию залива.

Неподалеку от Огуречного ведутся работы с техникой. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Кто позволил?

Отметим, что решение Олега Лагоды о продаже острова Огуречный пришлось на период губернатора Василия Юрченко. Против Василия Юрченко в 2014 году было возбуждено два уголовных дела по факту превышения должностных полномочий. Президент России Владимир Путин позднее подписал указ о досрочном прекращении полномочий  Василия Юрченко в связи с утратой доверия.

Въезд в коттеджный поселок на острове. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Природа на въезде к трубчатому переходу. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Природа на въезде к трубчатому переходу. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Даже издалека видны шикарные дома владельцев на острове Огуречном. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

Соседи Огуречного - владельцы дач в «СНТ Ива-2» с. Морозово. Фото: Алина Бурова/«Курьер.Среда»

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островдамбаогуречныйсудвладельцыискитимский судостровитянеОлег Лагода
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