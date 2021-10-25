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В самом центре Бердска на светофоре меня чуть не сбила синяя иномарка 186 региона

3:13:2410/25/2021
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Это ужас, что водители бешено носятся по нашим дорогам. Дорогие бердчане, будьте внимательны на светофорах. Ни дай бог встретиться с таким "водителем".

Женщина отделалась испугом. Фото: Pixabay.com

В рубрику "Сообщи свои новости" написала жительница Бердска:

С 17 до 18.00 24 октября на пересечении светофора ул. Ленина и Лелюха со стороны ДК неслась машина - синяя иномарка, регион 186. На запрещающий сигнал светофора я чуть не попала под колеса. Очевидцы водители тоже видели этот момент. Прошу всех быть внимательней к пешеходам. Это ужас, что водители бешено носятся по нашим дорогам. Дорогие бердчане, будьте внимательны на светофорах. Ни дай бог встретиться с таким "водителем". Зашла сразу в аптеку Бердскую и рассказала об этом фармацевту. Камеры должны были запечатлеть этого гонщика, номер не запомнила, только регион.

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светофорДТПсиняя иномарка
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