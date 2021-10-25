Популярная модель Мория Миллс огласила список требований к будущему молодому человеку

Знаменитая модель OnlyFans из США озвучила правила выбора мужчин, сообщив она никого не полюбит так сильно, как собственную собаку. По мнению 28-летней Мории Миллс, мужчина должен присылать ей розы 4 раза в месяц. Также девушка заявила, что молодой человек должен обеспечивать свою вторую половинку и оплачивать маникюр, педикюр хотя бы раз в месяц.
Модель добавила, что любит мужчин с хорошим чувством юмора, но глумиться над собой не позволит. А обращать внимание на ухаживания со стороны других женщин, ее молодой человек не должен.
– Не люблю ревность, я очень преданный человек, не собираюсь поддаваться на соблазн, который создают остальные мужчины,– рассказывает Миллс.
Также кандидат на сердце модели должен хорошо заниматься сексом и практиковать оральный секс минимум раз в неделю.