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Популярная модель Мория Миллс огласила список требований к будущему молодому человеку

4:31:4010/25/2021
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Мужчина должен полностью обеспечивать свою возлюбленную.

Модель рассказала требования к будущему бойфренду. Фото: Pixabay.com

Знаменитая модель OnlyFans из США озвучила правила выбора мужчин, сообщив она никого не полюбит так сильно, как собственную собаку. По мнению 28-летней Мории Миллс, мужчина должен присылать ей розы 4 раза в месяц. Также девушка заявила, что молодой человек должен обеспечивать свою вторую половинку и оплачивать маникюр, педикюр хотя бы раз в месяц.

Модель добавила, что любит мужчин с хорошим чувством юмора, но глумиться над собой не позволит. А обращать внимание на ухаживания со стороны других женщин, ее молодой человек не должен.

– Не люблю ревность, я очень преданный человек, не собираюсь поддаваться на соблазн, который создают остальные мужчины,– рассказывает Миллс.

Также кандидат на сердце модели должен хорошо заниматься сексом и практиковать оральный секс минимум раз в неделю.

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